'Tu cara me suena 13' corona a Martín Savi con la puntuación perfecta en su gala más emotiva

Por Redacción |

Había expectación por esta gala de 'Tu cara me suena', y ha cumplido con creces. El programa ha conquistado una vez más la noche del viernes, y nuestros corazones en cuanto a todo lo demás. Ha habido claros ganadores y, con ello, la clasificación general se ha agitado de maneras inesperadas.

Victoria para Savi

La séptima gala la robó por completo Martín Savi, que se transformó en una increíble Adele. Fue todo un reto para el cantante por muchos factores: su primera interpretación como mujer en el programa, el impresionante rango que la artista alcanza en algunas de sus canciones y, peor todavía, acudió algo enfermo de la garganta. Y aun así se superó.

Su canto de 'Rolling in the deep' nos puso la piel de gallina a todos los espectadores. El jurado se quedó igual, tanto que ni siquiera Manel Fuentes pudo evitar dar su propia impresión. "Es de esos días que se recordarán pasados los años de 'Tu cara me suena'", dijo nada más terminar el presentador.

Martín Savi en la séptima gala de 'Tu cara me suena 13'

Martín se llevó la puntuación perfecta por parte de todos, y quedó claro desde el primer momento. Chenoa lo vio claro y se comprometió a ello. "¡Por fin! Es como si hubieras explotado con esta imitación algo que estábamos esperando con muchas ganas, yo creo que todo el mundo. Sabíamos que lo tenías, pero no sabíamos cuándo iba a pasar: ha sido esta noche. Mi doce es para ti."

El premio de los 3.000€ lo donó a la Asociación contra el cáncer con sede en Murcia.

Espectáculos femeninos de diez

La gala estuvo principalmente conquistada por iconos feministas. Leonor Lavado lo dejó claro al dar comienzo con su imitación de Spagna al canto de 'Call Me' con un maquillaje muy llamativo. Soledad Giménez pudo traer a la vida a Mari Trini, a quien admitió que admiraba mucho desde hacía tiempo y que siempre pensó que era una figura muy incomprendida en el mundo del arte. 'Yo ya no soy esa' sonó fantástico en sus labios.

Paula Koops en la séptima gala de 'Tu cara me suena 13'

Aunque para iconos quedó María Parrado, que tuvo la oportunidad de convertirse una noche más en diva y ser Ariana Grande. Sobre un coche cantó '7 rings' y encandiló al jurado, especialmente a Àngel Llàcer. "Cualquier reto que te pone el pulsador tú lo superas. Lo haces y te tocan cosas súper difíciles, y yo creo que nadie de esta edición puede hacer lo que tú haces", le declaró de forma personal acercándose a ella para decírselo claro.

Paula Koops dio con otro icono feminista con Carmen Sevilla y su 'Será el amor', el cual nos conquistó a muchos con su voz y las clásicas guitarras españolas de fondo. Tampoco se quedó nada corta Cristina Castaño como Dulce Pontes, que interpretó su propia versión de 'Lela'.

Grandes dosis de admiración

Las mujeres dominaron la noche, pero los hombres dieron su guerra también. Jesulín de Ubrique tuvo la ocasión de convertirse en Rafa Sánchez y cantar a su lado, un dúo dinámico que se hizo especialmente relevante por la emoción palpable que el torero sintió con la ocasión. Hicieron tan buen equipo que, nada más terminar de cantar 'Vuelve el amor', abrazó a su ídolo en directo.

El bueno de Aníbal Gómez se tomó las cosas con más seriedad de la habitual. Ya habló en el programa anterior de su gran respeto hacia Vicente Fernández, ídolo de todo México. Su canto de 'Volver, volver' fue emotivo y respetuoso, tanto como para tocarnos el corazón a muchos. Pero cómo no, nos sorprendió después de terminar: claro que tenía su propia dosis de humor escondida. Con los mariachis a los que contrató cantó una pequeña canción extra escrita por él mismo y con un tono burlón y divertido.

Para sueños cumplidos J Kbello fue quien pudo hacer especialmente posible el suyo. Gracias al evento Pide un deseo pudo sacar en el programa cualquier cosa que quisiera, y lo tuvo claro: había que traer al plató el musical de El rey león. Lo hizo con creces, trayendo al propio equipo que canta en la Gran Vía madrileña y robando el show por unos minutos con 'Siento un nuevo amor en mí'.

Pablo Rivero en la séptima gala de 'Tu cara me suena 13'

Se complican las clasificaciones

La noche la cerró un invitado especial que promete mucho de cara al futuro. Pablo Rivero acudió encantado al programa para cantar como Blur su 'Girls & Boys', y jugar un poco con el presentador acerca de cosas que venían. "Yo ya me he empadronado [al programa], no lo sabéis", bromeó. ¿O no sería una broma? Que no nos sorprenda cuando le veamos en la decimocuarta edición.

Tras semejante colección de espectáculos las clasificaciones generales están más justas que nunca. J Kbello sigue liderando, pero está a tan sólo un punto de distancia de María Parrado. Cristina Castaño les sigue muy de cerca, y Martín Savi sube como la espuma en la clasificación. Las próximas tres galas vaa a estar reñidas.