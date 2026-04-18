Por Redacción |

'Tu cara me suena' sigue arrasando allá por donde va. Su temporada 13 tiene dominada la atención de todo el mundo los viernes noche, y queda claro tanto por su impactos en redes como sus aplastantes números de audiencia. Tras una primera gala que dejó a muchos con ganas de más, la segunda semana del programa se ha marcado con más y mejor en todas las direcciones.

La noche no se la ha llevado María Parrado como ya lo hizo en la primera gala, pero cerca ha quedado. Este va a ser un año con la competición muy al rojo vivo entre los concursantes más top, mientras que otros parece que apuntan a unos programas en los que tendrán que aprender y mejorar como cantantes si quieren destacar en el futuro del programa. Va a ser una temporada de las de no olvidar.

'Tú quieres recoger antes de sembrar'

La noche del viernes tuvo un poco de todo en cuanto se trata de expectativas. El punto más decepcionante del programa fue claro y unánime por parte del jurado: Martín Savi, quien abrió la gala con su imitación de Tom Jones. La semana pasada se le pasó por alto su actitud y emoción por ser su primera interpretación, pero no ha tenido la misma suerte ahora.

Jesulín de Ubrique como David Summers de Hombres G

a la hora de empezar con las críticas. "Este programa es muy agradecido. Si tú le das, este programa te dará a ti.Tú da el máximo de ti y este programa te llevará a lo más alto". Tras el toque de atención se llevó la segunda peor puntuación de la noche, a muy corta distancia de Leonor Lavado.

Por otro lado, lo mejor de la noche también fue una decisión clara tanto por el jurado como por el público. J Kbello robó el corazón a más de uno con su performance de Alex Waren con el tema Ordinary. No podría haber sido mejor cierre de gala, con lágrimas por parte de algunos de sus compañeros como Parrado. Los 3.000€ de premio que ganó se dedicaron a una ONG contra el acoso escolar, ABSA (Asociación Antibullying de Salúcar de Barrameda).

J Kbello ganó la segunda gala imitando a Alex Warren

Una noche nostálgica

El resto de la noche estuvo muy marcada por actuaciones que recordaban ese pasado mejor que ya no está. El top de actuaciones se coronó con María Parraddo en tercera posición, quien hizo de una Thalía espectacular. La medalla de plata fue para Paula Koops, quien contaba con la ayuda extra de la estrella VIP invitada que le sirvió como coach para perfeccionar el arte de ser ella misma: Jeanette.

No estuvieron de más, ni mucho menos, el resto de participantes. Jesulín de Ubrique dio una espectacular voz a Hombres G; Aníbal Gómez interpretó de forma casi irreconocible a Alaska; Leonor Lavado subió el ánimo del público con la performance del grupo Nueva Línea; y Cristina Castaño demostró que aún podemos ser sorprendidos en el talent show haciendo de Chappel Roan. Para redondear la gala tuvimos invitados especiales en las actuaciones de Pepe Navarro que se reunió con Florentino Fernández al interpretar a Billy Ray Cyrus; y Sole Giménez, quien imitó a Amaia, trajo consigo a su amigo Roi Méndez para interpretar a su lado como Alizzz.