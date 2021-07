*En elaboración*

'Tu cara me suena' es uno de esos formatos televisivos que van mejorando con el tiempo. Gracias al casting que se realiza, podemos disfrutar de unas actuaciones e imitaciones divertidas y, sobre todo, sorprendentes. Para la novena edición del programa producido por Gestmusic, el equipo que ha elegido a los concursantes ha vuelto a realizar un gran trabajo, formando una lista que ha arrancado elogios de la audiencia más fiel de uno de los programas de entretenimiento estrella de Antena 3.

1 Los Morancos

Los Morancos, primeros concursantes confirmados de 'Tu cara me suena 9'

Los hermanos Jorge Cadaval y César Cadaval fueron los primeros concursantes confirmados de la edición. El dúo cómico participará como si fuera un participante individual al uso, tal y como ocurrió con Los Chunguitos o los Gemeliers, convirtiéndose en algo ya habitual de las últimas ediciones de 'Tu cara me suena'. De esta manera, los sevillanos podrán volver a demostrar todo su bagaje en el mundo de la imitación, en esta ocasión, en el talent show de Antena 3.

2 Agoney

Agoney, segundo concursante confirmado de 'Tu cara me suena 9'

En esta ocasión, 'Tu cara me suena' vuelve a apostar por un extriunfito para conformar el casting de la novena edición. Si en la octava fue Nerea Rodríguez la elegida, en esta incipiente aventura es su excompañero Agoney Hernández quien se suma a la lista de concursantes confirmados. El tinerfeño demostró en 'Operación Triunfo 2017' la potencia de su chorro de voz y, además, ya participó como artista invitado en la sexta gala de la séptima edición de este formato encarnando a Freddie Mercury y entonando la canción "I Was Born To Love You".

3 Loles León

Loles León, tercera concursante confirmada de 'Tu cara me suena 9'

Otro de los fichajes más sonados hasta el momento ha sido el de Loles León. ¡Los espectadores de 'Tu cara me suena' no sabíamos que necesitábamos a la actriz en el programa hasta que se anunció su participación!. La catalana nos proporcionará risas aseguradas y veremos cómo se desenvuelve en el ámbito vocal más allá de su "Qué ganas tengo", tema que dio a conocer en el reality de Alaska y Mario Vaquerizo.

4 David Fernández

David Fernández, cuarto concursante confirmado de 'Tu cara me suena 9'

Uno: el brikindans. Dos: el crusaíto. Tres: David Fernández como concursante confirmado de la novena edición de 'Tu cara me suena'. El humorista y actor, quien ya es casi un habitual del escenario del programa de Antena 3, esta vez volverá a pisarlo como participante del casting principal y no como invitado, misión que ya ha cumplido hasta en tres ocasiones. ¿Conseguirá Fernández hacernos olvidar a Rodolfo Chikilicuatre con sus actuaciones en 'TCMS 9'? ¡Esperemos que sí!

5 Lydia Bosch

Lydia Bosch, quinta concursante confirmada de 'Tu cara me suena 9'

La quinta concursante confirmada del casting de la novena entrega del formato producido por Gestmusic ha sido toda una sorpresa. La actriz Lydia Bosch se suma a la lista de personalidades que pasarán cada semana por el clonador más famoso de la pequeña pantalla. ¿Volverá Lydia a conquistarnos, tal y como lo hacía cuando era azafata en en el mítico programa 'Un, dos, tres... responda otra vez', esta vez con su voz y su forma de bailar? Estamos seguros de que sí.