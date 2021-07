Los concursantes de la novena edición de 'Tu cara me suena' siguen siendo todavía un misterio, aunque, poco a poco, se van revelando quiénes son los personajes televisivos que se atreverán a caracterizarse de famosos cantantes para intentar ganar el concurso producido por Gestmusic. Los Morancos (César Cadaval y Jorge Cadaval) fueron los primeros participantes confirmados y ya tenemos al segundo: Agoney Hernández.

Agoney en 'Tu cara me suena'

El tinerfeño, que quedó sexto en 'Operación Triunfo 2017', se suma a la lista de concursantes de 'Tu cara me suena 9', según ha avanzado El Confidencial Digital. Cabe destacar que, desde que salió de la academia, Agoney ha seguido trabajando muy duro en su carrera musical, sacando en 2020 un álbum llamado "Libertad", con un total de nueve canciones. Además de eso, el joven también ha participado en programas de televisión como 'La mejor canción jamás cantada', donde ganó una de las emisiones interpretando "Quédate conmigo" de Pastora Soler.

La participación del extriunfito reafirma la predisposición de Gestmusic y Atresmedia por escoger a concursantes de 'Operación Triunfo' para estar en 'Tu cara me suena'. De esta manera, Agoney sigue la estela de Lola Índigo, que participó en la séptima edición de programa, y de Nerea Rodríguez, quien estuvo en la octava tanda de programas del talent show. ¿Conseguirá el tinerfeño convertirse en el siguiente ganador?

Como invitado

Lo cierto es que en 2018 ya pudimos ver cómo el de Tenerife se movía como pez en el agua por el escenario del espacio presentado por Manel Fuentes. Fue en 'Tu cara me suena 7', a lo largo de la sexta gala del concurso, cuando Agoney se presentó como uno de los invitados e imitó a Freddie Mercury, el líder del grupo Queen, interpretando la canción "I Was Born To Love You".