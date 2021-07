La novena edición de 'Tu cara me suena' está gestándose y, poco a poco, vamos conociendo quiénes serán los concursantes que se encargarán de imitar a personalidades famosas encima del escenario conducido por Manel Fuentes. En esta ocasión, el conocido rostro que se suma a la lista de concursantes confirmados es Rasel, cantante sevillano de 39 años.

Rasel, concursante de 'Tu cara me suena 9'

El andaluz puede presumir de tener una familia con mucho arte, ya que es hermano de Dama Abad, más conocida como La Dama, intérprete que quedó entre las finalistas para representar a España en el Festival de Eurovisión 2014 en Copenhague, aunque finalmente fue Ruth Lorenzo quien se embarcó en ese viaje. De esta manera, es necesario destacar que Rasel cuenta con un abanico muy amplio respecto a sus estilos, empezando por el rap, pasando por el reggae y terminando en el R&B.

El escenario de la novena edición de 'Tu cara me suena' y el humo que desprende el clonador no es algo nuevo para el sevillano, ya que Rasel participó en la tercera temporada del formato, poniéndose en la piel de Melendi, quien entonces era pareja de su hermana. ¿Recordará Rasel cómo es caracterizarse de otra persona e intentar clavar su voz y todos sus movimientos?

En 'Supervivientes 2015'

Lo que sí esperamos es que el cantante sevillano no decida abandonar el concurso de Antena 3, incluso antes de que de comienzo, tal y como ocurrió en 'Supervivientes 2015'. En el reality de supervivencia, el joven no aguantó la presión de estar lejos de su pequeño, que entonces tenía tan solo dos meses, y no se llegó ni a tirar del helicóptero para llegar a los Cayos Cochinos.