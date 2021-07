La novena edición de 'Tu cara me suena' está a la vuelta de la esquina. El programa que produce Getsmusic para Antena 3 suele comenzar entre septiembre y octubre, una fecha, que cada vez, está más cercana. Tras conocer varios nombres que participarán en la temporada 2021-2022, otro nombre se ha sumado a la lista: el de la humorista Eva Soriano.

La humorista Eva Soriano

Eva Soriano será concursante de 'Tu cara me suena 9'. Así lo ha confirmado El Televisero, que se hacía eco de la noticia de su fichaje. La presentadora, de 31 años, no pisará el plató de 'Tu cara me suena' por primera vez, pues ya participó como invitada en la octava edición interpretando a Olivia Newton-Jhon en "Grease" junto a Mario Vaquerizo.

Además, la humorista cuenta con una larga trayectoria profesional tras haber pasado por 'El club de la comedia', 'Zapeando', 'Late Motiv' o 'Las que faltaban'. A día de hoy, trabaja en el mornig show de Europa FM 'Cuerpos especiales'. Un proyecto que tal vez compagine durante las grabaciones del concurso de Antena 3. ¿Conseguirá aportar el toque de frescura y diversión que se espera de ella?

Los concursantes de 'Tu cara me suena 9'

La catalana compartirá plató con un grupo de concursantes muy ecléctico. De momento, los famosos confirmados son César y Jorge Cadaval (Los Morancos), las actrices Loles León y Lydia Bosch, el cómico David Fernández, y los extriunfitos Agoney Hernández y Nia Correia. ¿Quién será el próximo concursante de esta nueva edición?