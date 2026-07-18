Por Redacción |

Se acaba la decimotercera edición de 'Tu cara me suena', pero se queda en los corazones de sus concursantes para siempre. Esto es algo especialmente cierto para J Kbello, que terminó la gala coronándose como el ganador de la edición tras un número espectacular como Hugh Jackman.

Antes de ser declarado ganador ya tenía claro lo que iba a hacer con el premio: durante toda la temporada lo ha cedido múltiples veces a sus compañeros, y esta vez lo ha querido compartir con la finalista María Parrado. "Si antes te quería, ahora te quiero más todavía. Sé que esta amistad va a ser para siempre, de verdad", le dijo con confianza en un abrazo.

Los 15.000€ que Parrado ha percibido han ido para la asociación Autismo Chiclana, mientras que la otra mitad se ha dirigido a la protectora de animales Siempre contigo.

Melani García en la final de 'Tu cara me suena 13'

Las declaraciones de J Kbello

Tras ganar el pobre J Kbello no sabía ni cómo empezar a dar su discurso de vencedor. "Un micro, ¡y yo cómo lo cojo!", protestaba entre risas con las manos llenas de flores, tarjetas y otros premios. Fue una buena manera de relajar el tono antes de ponerse serios.

"Lo primero: agradecerle a María [Parrado] porque hace ya mucho tiempo hablábamos los dos de 'oye, ¿tú te imaginas a los dos en 'Tu cara me suena'? Imagínate, María, que de repente llegamos a la final', y es que literalmente se ha cumplido. Si no hubiera ganado yo y hubieras ganado tú, hubiera tenido el mismo sentimiento: me hubiera alegrado igual por ti que por mí."

Tras dar las gracias generales a su familia y su novia, Kbello se ha dirigido a alguien muy especial para él. "Mateo, que yo sé que tú me dijiste hoy antes de que empezara la gala que no importaba si ganaba o no porque todos se lo merecían. Esto te lo dedico a ti que te quiero mucho: eres el amor de mi vida y que te amo". Sea quien sea Mateo, ocupa un lugar especial en el corazón de nuestro ganador.

Finalmente ha querido dedicar unas palabras a sus críticos. "Sobre todo me gustaría decir algo que siempre he pensado, 'si algún día gano algo, pues lo diré'. Todo esto también es gracias a las personas que nunca confiaron en mí y que me dieron muchos palos. Gracias a ellos estoy aquí, estoy luchando y cada día trabajo más por ser mejor."

Florentino Fernández, Lolita Flores y Chenoa en la final de 'Tu cara me suena 13'

Hasta el año que viene

Con esto se cierra la edición de 'Tu cara me suena', que se despide hasta la próxima edición que no llegará hasta el año que viene. La última gala ha conquistado la audiencia española, así que no caben razones para pensar que no habrá una decimocuarta temporada. ¿Con quiénes? Eso es parte del misterio al que tendremos que prestar mucha atención durante los próximos meses.