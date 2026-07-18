Por Redacción |

Una temporada más, 'Tu cara me suena' ha conquistado los corazones de los españoles. En esta edición las noches de los viernes han estado llenas de humor, puestas en escena muy emocionales y un excelente reparto de concursantes que han demostrado el talento que tienen no sólo para cantar, sino para estar a la altura de las grandes figuras a quienes han imitado.

La última gala, por tanto, ha sido muy especial. Era el momento de decir adiós de nuevo al programa, pero no sin que antes disfrutáramos de los espectáculos más elaborados del año. La audiencia ha tenido claro que no iba a perderse la ocasión, ni tampoco nuestros cinco finalistas, que lo dieron todo por llevarse a casa el reconocimiento de conquistar la televisión.

Blas Cantó en la final de 'Tu cara me suena 13'

Muchas caras que nos suenan

La noche estuvo marcada por más que las actuaciones de los finalistas. Hubo invitados especiales de toda clase desde el primer minuto: de hecho, Jorge González volvió al programa tras su presencia en la octava edición para abrir la gala con una terrorífica imitación decon su 'Livin' la vida loca'. El tono ya se marcó con su espectacular entrada.

Abría González, pero cerró la gala otro invitado más: Blas Cantó, que volvió para cumplir un sueño imitando a Manuel Carrasco con 'Qué bonito es querer'. Y entre medias tuvimos a los concursantes que no habían clasificado para llegar a la final, pero que estaban aquí para pasarlo bien y elegir sus propias actuaciones.

Aníbal Gómez se trajo compaía con Carolina Iglesias para dejarnos encantados con sus transformaciones en Carlos Baute y Marta Sánchez. Una colaboración inesperada fue la de Jesulín de Ubrique con su compañera Leonor Lavado, que juntos se convirtieron en Azúcar moreno para cantar 'Sólo se vive una vez'. Y Soledad Giménez nos dio un último buen recuerdo como Mocedades.

Paula Koops en la final de 'Tu cara me suena 13'

Finalistas, a sus puestos

Aun con todo, estaba claro que las estrellas de la noche iban a ser nuestros cinco finalistas que venían a darlo todo. El primero en arrancar fue un Martín Savi sencillamente increíble, quien tomó quizás el mayor de los retos cuando anunció que quería transformarse en Farinelli. No ganó la gala, pero con su canto de 'Lascia ch'io pianga' y la puesta en escena de ópera pura dejó claro que su voz es un prodigio al que merecerá seguir escuchando en el futuro. El público le otorgó la tercera posición en la clasificación.

Tras él vino Paula Koops convertida en Liza Minelli y con la intención de convertir el escenario en una de las escenas más destacadas de 'Cabaret', con bailarines por todas partes. También Cristina Castaño apostó por dar un espectáculo de película como Meryl Streep en 'Mamma mia!', que cantó un emotivo 'The winner takes it all' que arrancó alguna lágrima al público. Se les otorgaron la quinta y cuarta posición, respectivamente.

Tras ellas María Parrado llenó el escenario de pianos, baterías y coristas que le acompañaron para dar una imitación perfecta de la icónica Mariah Carey. Lo dio todo con su interpretación de 'Vision of love', y la compañía elevó su ya excelente trabajo a otro nivel. La segunda posición en las clasificaciones fue para ella.

J Kbello en la final de 'Tu cara me suena 13'

J Kbello se lo lleva todo

La última actuación fue para el que el público consideraría el ganador de la temporada al completo. J Kbello tuvo la oportunidad de traer una de sus películas favoritas al escenario de 'Tu cara me suena' y se convirtió en Hugh Jackman, que nos dio una interpretación espectacular de 'The greatest show'. Nada más terminar y ya antes de conocer su posición en la clasificación se echó a llorar a lágrima viva y necesitó el abrazo de todos los concursantes de la temporada.

Ha sido un buen año para Kbello, y se ha coronado en la primera posición en las clasificaciones sin mayor disputa por parte del público que votó desde casa. No será algo que olvide nunca, ni tampoco nosotros por la edición que todo el programa nos ha dado.

La final de 'Tu cara me suena 13' lideró la noche del viernes con un 21,8% de cuota de pantalla.