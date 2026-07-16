Por Fidel Conejero |

Después de una temporada en la que se ha consolidado como el formato de entretenimiento más líder de los viernes, 'Tu cara me suena' afronta este viernes su gran desenlace. Antena 3 emitirá este viernes 17 de julio a partir de las 22h en directo la final del talent presentado por Manel Fuentes, una gala en la que Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops competirán por convertirse en el ganador de la decimotercera edición.

Como es habitual, será el público quien tenga la última palabra. Los espectadores podrán elegir al vencedor mediante sus votos a través de la página web de Antena 3 y mediante llamadas y SMS, después de que los cinco finalistas presenten las actuaciones con las que intentarán conquistar a la audiencia.

Blas Cantó y Jorge González acudirán como invitados

Para esta última gala, cada concursante ha preparado una de las imitaciones más ambiciosas de la temporada. Cristina Castaño se pondrá en la piel de Meryl Streep con uno de los temas de "Mamma Mia!", mientras que J Kbello recreará a Hugh Jackman con una canción de "El gran showman". María Parrado rendirá homenaje a Mariah Carey, Martín Savi se enfrentará al reto de interpretar a Farinelli y Paula Koops cerrará su concurso transformándose en Liza Minnelli con un número del musical "Cabaret".

La gala contará además con el regreso delde la edición.volverán al escenario con, a las que se sumarán dos antiguos ganadores del formato:, que interpretará a Manuel Carrasco , y, que se convertirá en Ricky Martin

Martín Savi, J Kbello y Cristina Castaño en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Una edición que ha vuelto a dominar el prime time

La final llega después de una temporada especialmente sólida para el formato. 'Tu cara me suena' ha promediado un 19,3% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores, consolidándose como el talent show más visto de la televisión y el programa líder del horario estelar de los viernes.

El espacio también ha superado los 4 millones de espectadores únicos por emisión y ha mantenido una amplia ventaja sobre sus principales competidores, además de destacar entre el público más joven, donde ha firmado un 19,5% entre los espectadores de 13 a 24 años.

J Kbello: "Afronto la final con mucha pena de que esto se acabe"

Los cinco finalistas afrontan la última gala con una mezcla de ilusión y nostalgia. J Kbello asegura que llega "con muchos nervios y mucha pena de que esto se acabe", aunque orgulloso de haberlo dado todo durante el concurso. Cristina Castaño, por su parte, confía en emocionar al público con una actuación que define como "un regalo a la audiencia", mientras reconoce la dificultad del reto vocal que ha preparado para la final.

También María Parrado afronta el desenlace con optimismo, convencida de que "va a ser una final muy bonita" independientemente del resultado. Paula Koops destaca la ilusión que le hace interpretar un número de "Cabaret", un musical que ha marcado su trayectoria, y Martín Savi afirma que encara la gala "con el máximo respeto, la misma dedicación y el mismo compromiso" con los que ha vivido toda la edición, agradecido por haber formado parte de un programa que considera "extraordinario".