TVE rectifica tras ser acusada de manipulación en un gráfico del PIB en el 'Telediario'

El confinamiento impuesto para intentar frenar la pandemia del coronavirus COVID-19 ha provocado que la economía mundial se desplome, especialmente la española y es que en el segundo trimestre de este año 2020 la economía en nuestro país se ha hundido a un 18,5%, siendo esta la mayor caída del producto interior bruto de toda nuestra historia. Pues bien, como es evidente, de ello se habló en medios de comunicación como TVE, pero lo que poco esperaban los espectadores es que para acompañar la crónica, la cadena pública iba a utilizar, tanto en su 'Telediario' como en su portal web, unos gráficos que no estaban bien diseñados y que podrían favorecer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Gráfico emitido en el 'Telediario' que ha sido criticado

El error en la página web

En el caso de la web, vimos unos gráficos con los que los internautas podían acabar creyendo que la caída de España era muy similar a la alemana o francesa, algo que evidentemente no es así. Por ello, tras una oleada de críticas en redes sociales, la pública decidió rectificar los mismos realizándolos en la proporción adecuada, junto a un mensaje en el que se informaba del cambio y se pedía disculpas, alegando que en todo momento se trataba de un error humano. "El gráfico que acompaña a la noticia ha sido corregido y actualizado. Lamentamos el error", tuiteó la cuenta oficial de RTVE, junto a una captura del gráfico actualizado.

El error en televisión

Pero la polémica no se quedó ahí y es que durante la emisión del 'Telediario 1' que conduce Ana Blanco en la sobremesa de La 1 sucedió algo similar. En la pantalla central del plató se proyectó un gran gráfico que mostraba la evolución del PIB en nuestro país a lo largo de la historia, y en este caso se situó la caída del -18,5% de 2020 al mismo nivel que la del -2,6 del año 2009, tras la gran crisis económica del año 2008. Evidentemente no son caídas equiparables y por tanto, el diseño de la curva era completamente erróneo. Por ello, muchos espectadores no tardaron en criticar a la cadena pública y compararon esa imagen con la que Vicente Vallés utilizó en 'Antena 3 noticias' para ilustrar la gran crisis económica que se vive a día de hoy en España.

Pues bien, horas después de emitir este gráfico erróneo y ya en el 'Telediario 2', la cadena pública rectificó y su presentadora Ana Roldán pidió en directo disculpas por lo sucedido en la anterior edición del informativo. "La caída de la curva es vertiginosa. Se la mostramos con la proporción correcta que por un error que lamentamos no les hemos mostrado en el 'Telediario' de las 3", afirmó esta mientras en pantalla sí se proyectaba el gráfico correcto. Pese a ello, no fueron pocos los internautas que no "perdonaron" el error previo y siguieron cargando duramente contra los responsables de la pública y el PSOE.

Reacciones en redes a los errores de TVE

Telediario 2, 31 de juliol. Esto no se hará viral, es más fácil sacar los errores y no las correcciones. pic.twitter.com/jGgQ35Rkrk — Jorge. ?????????? (@jorgemitcom) July 31, 2020

El sanchismo es la absoluta degradación de lo público. pic.twitter.com/ulEgkcrLuR — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) August 1, 2020

Parece que @rtve ya ha corregido el famoso gráfico.



Ha puesto uno peor. ????????????????????? pic.twitter.com/uml2L67ZAy — Toni Cantó (@Tonicanto1) July 31, 2020

Iván Redondo, Goebbels de Pedro Sánchez, ha conseguido que Ana Blanco y otros periodistas vendan su dignidad profesional a mayor gloria del régimen.

Un día, este vídeo de RTVE se estudiará en las Universidades como ejemplo de manipulación y desinformación.pic.twitter.com/JovzwPXldX — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 1, 2020

La cara q se le quedó a Ana Blanco cuando vio q en el gráfico una caída del 2,6% del PIB en 2009 era lo mismo q la q se ha producido en 2020, del 18,5% pic.twitter.com/YRYiYMzS0E — Un ciudadano cualquiera (@niduaz) August 1, 2020

Vaya espectáculo dieron algunos ayer con el gráfico de RTVE. Ana Blanco dice "el PIB cae un 18,5%", en la pantalla pone "18,5%" pero "¡eeeeeh mirad la barra de ese gráfico nos están tratando de engañar!"



Menos mal que tenemos a los Mediamarkt de la especie humana entre nosotros. — Antonio Villarreal (@bajoelbillete) August 1, 2020

Cómo es posible que Ana Blanco se preste a esta manipulación. Dónde está la dignidad de esta mujer.? pic.twitter.com/A6moO6Rrv2 — Ángel Baena ???????? (@AngelBaena5) August 1, 2020