Una de las series que permanecen en el ideario colectivo de los espectadores españoles es 'Cuéntame cómo pasó'. Llegando a los cuatrocientos capítulos, la ficción ya "no necesita presentación", tal y como asegura José Pastor, director del área de Cine y Ficción de RTVE. Tras las desavenencias en el núcleo familiar protagonista, todo parece enderezarse durante un periodo temporal de lo más complejo para la sociedad española, sobre todo, en términos económicos.

La familia Alcántara, en la presentación de la temporada 22 de 'Cuéntame'

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, asegura un "horizonte muy ilusionante con Mercedes y Antonio viviendo juntos". Asimismo, al comienzo de la rueda de prensa, se comunicó que la temporada veintidós de 'Cuéntame' regresa a las pantallas de La 1 durante la noche del jueves 20 de enero. "Celebramos que volvemos a la esencia que caracterizó a este formato, contando cómo pasó; un contenido educativo, entretenido y divulgativo. Es fácil de decir, pero difícil de plasmar", aseveró Javier Cuadrado, gerente de Grupo Ganga.

Aparte de las nuevas incorporaciones al plantel de actores y actrices, 'Cuéntame' tiene nuevo coordinador de guion, Sergio Barrejó: "Hay cosas en esta serie que son únicas. En el equipo, tenemos algo que solo ocurre aquí, uno de los niños ahora es guionista, Manuel Dios. Soy espectador desde el principio y recuerdo la sensación al entrar al plató, entrando al territorio de los sueños", reveló el propio guionista. Asimismo, confirmó que ya "está escrita la primera versión del final de temporada".

Esta tanda de capítulos comienza desde la ciudad de La Habana, con Antonio y Mercedes de vacaciones. Sin embargo, pese a ese inicio alejados del resto de miembros, "la familia se mezcla mucho, no solo las comidas familiares", como apuntó Irene Visedo. Ella misma tuvo a bien comunicar las vivencias de su interpretada: "Estamos intentando que no recaiga tanto drama en Inés. Aunque su trama gira en la enfermedad de Mike, son dos que se aferran a la vida cada día".

Saltando de generación, Imanol Arias hizo públicos sus pensamientos respecto al patriarca: "Estoy muy contento de que me permitan dar un final a mi personaje; tenía una obsesión de que, por tiempo, no se llegara a ver. Ahora, me dejan demostrar que un hombre puede llegar a aprender a relacionarse, a los cambios... Yo tenia que dar vida al personaje y el personaje también me ha dado vida a mí", sentenció con emoción en su tono de voz.

Presentación de 'Cuéntame cómo pasó'

Precisamente, desde Grupo Ganga quisieron poner en valor la relevancia de vincular los hechos con los protagonistas de la serie: "Cómo afecta a cada personaje los acontecimientos que fueron sucediendo en aquella época... Sin eso, sería una serie más y 'Cuéntame' no es una serie más". Eso sí, quien no puede faltar frente al televisor es María Galiana dando vida a la abuela Herminia. De hecho, no dudó un instante y cerró filas en torno la importancia de esta ficción, asegurando que todos ellos son "historia de este país".

Refiriéndose a su personaje, no tiene reparos para hablar de Herminia como alguien "incorruptible", llegando a comentar que "está como el formol". A continuación, dejó entrever que 'Cuéntame' había vuelto al origen en cierta manera: "Hemos hecho eso que pensaba Miguel Ángel Bernardeu cuando empezó. Él me contaba que en su pueblo, las mujeres hacían jabón, que teníamos que conseguir que las nuevas generaciones supiesen qué había sido aquello".

El contexto sociopolítico de la temporada

La vida de los Alcántara sigue su curso en el madrileño barrio de San Genaro, viviendo la última legislatura de Felipe González. Entre 1993 y 1994, una importante crisis económica asolaba los bolsillos de los españoles. Como era de esperar, Toni se verá inmerso en un sinfín de adversidades como integrante del gabinete del entonces presidente del Gobierno: "Mi personaje está en un momento de esplendor, al pie del cañón, salvando lo insalvable en Moncloa", aseguró Pablo Rivero. "Mis tramas son un thriller político y le da una parte afilada a Toni que va a sorprender", continuó.

Las nuevas incorporaciones, muy agradecidas

Kiti Mánver llega al barrio de San Genaro para dar vida a Cecilia, una vivaracha mujer capaz de ponerlo todo patas arriba: "¿Cómo no se apunta uno a 'Cuéntame'? Ya he tenido un día de rodaje y fue una acogida cálida. Ha sido como entrar en un sitio donde parecía que había estado todo el rato allí", comunicó. No obstante, aprovechó para confirmar que sigue sin conocer cuánto tiempo formará parte del elenco: "Voy a disfrutar muchísimo con esta intervención que supongo que será breve".

Por otro lado, Alvaro Díaz recibió un importante encargo: meterse en la piel de Oriol Domingo. Dirigiéndose a los medios, se mostró más que agradecido por "formar parte de la historia de España. [...] Es un placer y algo a lo que le doy el máximo valor". Además, Teresa Pérez aludió directamente a sus compañeros: "Son actorazos y aprendemos increíble de todos. Me he estrenado con esto y estoy aprendiendo muchísimo".

Las anécdotas más curiosas de los actores

La friolera de veinte años lleva 'Cuéntame cómo pasó' asomándose a las casas de los espectadores. En todo ese tiempo, muchas han sido las cosas que les han ocurrido a los actores y, precisamente, Imanol Arias fue el encargado de abrir la veda: "Lo más fuerte que me ha pasado es que paralicen una mascletá en Valencia, porque unas señoras me acusaban de haber engañado a Merche", reveló entre risas.

Asimismo, la casualidad se adueña de la siguiente anécdota. Aunque todos sabemos quiénes son los padres de familia, la realidad siempre supera la ficción: "Me encontré con un Antonio Alcántara Barbadillo y su mujer se llamaba Merche", llegó a comunicarse en la parte final de la rueda de prensa. Tiempo antes y haciendo alarde de su espontaneidad, María Galiana se dirigió a la prensa para comentar una revelación: "Esta rueda me está sirviendo para darme cuenta que debo revisar mis audífonos, porque no he escuchado nada. La ecualización del sonido me ha parecido deficiente".