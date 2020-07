Un reportero del 'Telediario' de TVE imita a Papuchi en directo: "Raro, raro, raro"

Está claro que en un directo de televisión puede pasar cualquier cosa y evidentemente, con las redes sociales es casi imposible que lo que se ve en televisión pase inadvertido para nadie. Eso es precisamente lo que sucedió este martes 1 de julio en el 'Telediario' de Televisión Española. Los espectadores pudieron ver una curiosa conexión que sin duda no pasó inadvertida para nadie por lo que dijo el reportero que la protagonizó.

Conexión en el 'Telediario' con Nacho Lozano

Todo sucedió en una conexión con Nacho Lozano, que se encontraba desplazado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el objetivo de explicar en directo cómo se estaba produciendo la llegada de turistas extranjeros a nuestro país tras la reapertura de fronteras después de la crisis sanitaria mundial que ha sacudido a todo el planeta. La presentadora del espacio introdujo el tema explicando que este 1 de julio habían llegado 5.000 turistas menos que hace un año y dio paso a su compañero.

"Pues como diría un insigne miembro de la familia Iglesias, el cantante, está siendo un 1 de julio raro, raro raro. Estos son los mostradores de facturación en Barajas, cerrados. Y deberían estar echando humo", afirmó el periodista. Evidentemente, el recordar a mítico doctor Iglesias Puga con su "raro, raro, raro" sorprendió a todos y es que el periodista no dudó en recordarle imitando incluso la forma en que Papuchi decía la que sin duda fue su expresión más famosa durante su vida.

Críticas en redes sociales

Esta forma de introducir su información descolocó a muchos en redes sociales y es que mientras que unos se rieron del tema y no le dieron mayor importancia, otros no dudaron en cargar contra el periodista ya que no entendían que este hiciese algo así en un espacio informativo de una cadena pública. Pese a ello, la cadena pública no se ha pronunciado oficialmente y es previsible que no habrá comunicación alguna al respecto, que simplemente se le restará importancia a la que sin duda ha sido la primera gran anécdota de sus informativos en este inicio del mes de julio.