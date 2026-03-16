'Una fiesta de muerte', el 'Cluedo' con famosos de Antena 3, anuncia a sus primeros concursantes

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Una fiesta de muerte
España
Entretenimiento
Entre los próximos proyectos que Atresmedia tiene en el firmamento se encuentra 'Una fiesta de muerte', la adaptación española de 'A Party to Die For', formato de ITV Studios. Este espacio va destinado al prime time de Antena 3 y la cadena ya ha anunciado que su llegada es inminente a través de la confirmación del casting de su primera entrega.
'Una fiesta de muerte' es un murder mystery presentado por Àngel Llàcer en donde el cómico ejerce de maestro de ceremonias y guía de la investigación en cada entrega. Siete famosos acuden a una ubicación donde se va a celebrar una fiesta, pero uno de ellos morirá a manos de un asesino VIP. De este modo, los seis restantes tendrán que descubrir en 90 minutos quién es el enigmático asesino, pero solo uno se alzará como el mejor detective de la noche.
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Una de las claves de este formato es que cada entrega es autoconclusiva, de modo que el grupo de famosos, la localización y el asesino VIP cambiarán cada semana. Los famosos del primer episodio, que lleva por título 'Muerte en el museo' y que transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, son Glòria Serra, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Marta Sánchez, Antonio Resines y Esperansa Grasia.
Un formato interactivo
Pero no todo acaba aquí, y es que participar desde casa en 'Una fiesta de muerte' puede tener premio. A través de un código QR, los espectadores podrán adentrarse en la investigación, que se realizará mediante las pruebas en las que participen los famosos, y optar a un premio de 3.000 euros.