La tarde del jueves 14 de julio, Atresmedia ha celebrado un evento emitido a través de la plataforma de Twitch en el que, por primera vez, la compañía ha presentado a los que serán los protagonistas de 'UPA Next', el spin-off de 'Un paso adelante', una de sus próximas apuestas de ficción para Atresplayer Premium que ya se dio a conocer a finales de 2021 y que está más cerca de hacerse realidad.

En esta nueva etapa del universo 'Un paso adelante', Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo retomarán sus papeles como Rober, Silvia y Lola, esta vez como profesores de la escuela de baile. Junto a ellos también estarán Lucas Velasco y Marta Guerras como los profesores Luiso y Sira, respectivamente, a lo que se sumarán participaciones especiales episódicas entre las que destaca la de Lola Herrera, que volverá a ponerse en la piel de la mítica Carmen Arranz.

Los actores de la nueva generación de 'UPA Next'

A estos actores veteranos y las nuevas incorporaciones al profesorado de 'UPA Next' se suma una nueva generación de actores como protagonistas de la ficción, con grandes capacidades y formación en interpretación y baile, que darán vida a los alumnos de la escuela Carmen Arranz: Quique González (Omar), Mònica Mara (Andrea), Marc Betriu (Luca), Claudia Lachispa (Elvira), Almudena Salort (Lala Lazy), Marc Soler (Sergio), Karina Soro (Tara), Alex Medina (Suso) y Nuno Gallego (Darío). Un reparto ya completado que ha comenzado las grabaciones de los ocho episodios que forman parte de esta nueva apuesta de Atresmedia Televisión en colaboración con Globomedia, con Lucas Gil y Sandra Gallego a cargo de la dirección.

Así son los nuevos personajes

Omar es de origen cubano y reside en una zona humilde con su madre y sus hermanos menores. Volcado en el trabajo para ayudar a su familia con escasos recursos económicos, la música y el baile se han convertido en el refugio de un buen amigo, muy familiar y trabajador. Andrea, en cambio, vive con su padre en un barrio acomodado y perdió a su madre, quien le enseñó ballet, siendo muy pequeña. Es por ella por quien, de hecho, se dedica al baile. De personalidad alegre y extrovertida, no es consciente de su propio clasismo, al igual que no se rinde con facilidad. En el caso de Luca, el personaje de Betriu está independizado y apenas tiene relación con sus padres. Liberal sobre las relaciones, alegre, extrovertido, irreverente y de buen corazón, tiende a vivir el presente y le cuesta hacer amigos, lo que lo convierte en alguien muy entregado en cuanto establece lazos.

Elvira tiene un gran talento para cantar del que no es realmente consciente, al igual que posee un gran desparpajo. Algo ingenua porque no ha salido nunca de su barrio, ayuda a sus padres en una tienda de muebles antiguos y es sincera, honrada, espontánea, encantadora y cariñosa. Lala Lazy es una trapera con una enorme facilidad para rapear. Con su madre en la cárcel y sin apenas familia, ha aprendido a valerse por si sola, por lo que es una mujer fuerte e independiente, firme y con un trasfondo problemático pero, bajo esa máscara, es una persona muy empática y protectora. Sergio, por su parte, ha estado viviendo en Estados Unidos con su madre y, desde niño, soñaba con seguir los pasos de su padre, un bailarín, al que no ha vuelto a ver desde entonces. No demasiado talentoso, trabaja duro para destacar, incluso aunque tenga que recurrir al juego sucio.

El personaje de Soro, Tara, es una chica otaku con estética K-POP que triunfa en redes sociales mientras trabaja en una tienda de mangas y productos frikis japoneses. Apasionada del baile, se le da genial y es extrovertida, directa y dice lo que piensa, sin maldad, al igual que es natural, transparente, cariñosa y muy atenta. Suso también es un experto bailarín, especializado en urbano, que cuida mucho su físico. Sin embargo, sufre problemas de ansiedad que lo empujan a recurrir a las drogas, aunque no sufre adicción. Simpático y amable, le cae bien a todo el mundo. Darío, por su parte, posee un físico espectacular y va de auténtico por la vida. En lo artístico, sin embargo, está volcado en la parte técnica del sonido y toca la guitarra y el teclado.

¿Y los profesores?

Rober es el poseedor de los derechos sobre UPA y vuelve desde Estados Unidos con la idea de resucitar la marca y montar un musical en torno al mítico grupo, para lo que tendrá que convencer a Silvia y Lola con ayuda de su atractivo y su carisma que, no obstante, lo hacen estar por encima de todo, mientras oculta un gran secreto. Silvia es la directora de la escuela desde que Arranz se jubiló, pero el negocio no marcha precisamente bien y lleva años distanciada de sus compañeros, por lo que rechaza reencontrarse con ellos. Sin embargo, no tardará en darse cuenta de que unirse al proyecto de Rober atraerá alumnos y salvará la escuela.

Lola está separada y tiene dos hijas de cinco y siete años que viven con su padre, con quien comparte la custodia, en Barcelona. Abandonó la escuela por sus diferencias con Silvia y triunfó como coreógrafa de artistas, algo que quiere recuperar al colaborar en el musical UPA, donde las rencillas pondrán a prueba su amistad con Silvia, cuyo socio y mano derecha en su escuela es Luiso. Hombre que disfruta poniendo retos a sus alumnos, es reservado y mantuvo una relación con una de las protagonistas que acabó mal y repercute en su futuro, a lo que se suma el hecho de que también atraerá a una de las nuevas incorporaciones. Cerrando la lista, está Sira, una de las nuevas profesoras del centro, sin complejos, directa y natural, amante de la aventura y de probar cosas nuevas. Mantiene una relación con uno de los profesores que, por desgracia, no está pasando por su mejor momento.