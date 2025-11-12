'V de Vendetta' se convertirá en serie de la mano de HBO

Por Alejandro Rodera |

La obra de Alan Moore podría saltar una vez más a HBO. En 2019, la cadena de pago estrenó una de sus series más peculiares, 'Watchmen', que adaptaba, a su manera, el universo creado por el autor británico. Y, tras aquella experiencia, la siguiente novela gráfica en llegar a la pequeña pantalla podría ser 'V de Vendetta', que ya contó con una película estrenada en 2005 y protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving.

Como adelanta Variety, HBO tiene en desarrollo una ficción basada en esta serie de cómics que se publicó originalmente en la década de los ochenta, con DC Comics implicada en la edición definitiva. Por tanto, al igual que 'Watchmen', 'V de Vendetta' está integrada en el sello superheroico y, por tanto, su serie será producida por DC Studios, con James Gunn y Peter Safran como productores ejecutivos. En ese rol también se encontrarán Ben Stephenson, de Poison Pen, y Leanne Klein, de Wall to Wall Media, mientras que Warner Bros. Television se encargará de la producción si el proyecto acaba recibiendo luz verde.

'V de Vendetta' prepara su salto a la televisión

A cargo del guion está Pete Jackson, el escritor detrás de 'Somewhere Boy' y 'The Death of Bunny Munro', que se enfrenta al desafío de reinterpretar la historia planteada por Moore e ilustrada por David Lloyd. Ese popular relato está ambientado en un Reino Unido distópico en el que un partido fascista se encuentra en el poder. Ante esa opresiva realidad, un revolucionario anarquista, V, emerge con una máscara de Guy Fawkes y con el apoyo de Evey Hammond, una joven que se convierte en su protegida tras haberla rescatado.

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen en 'Superman'

Giro hacia el true crime

En su paso por los cines, 'V de Vendetta' amasó 132 millones de dólares y acercó la obra de culto de Moore a un público más amplio, aunque. En el caso de que la producción llegue a buen puerto, formaría parte del creciente catálogo televisivo de DC Studios, que actualmente cuenta con títulos como ' El Pingüino ' y ' El Pacificador ' y que

De hecho, 'V de Vendetta' no es el único título de DC que se baraja actualmente en el ecosistema de Warner Bros. Discovery, ya que HBO Max también tiene en desarrollo 'DC Crime', un true crime ficcionado que tendría como conductor a Jimmy Olsen, el personaje al que ha dado vida Skyler Gisondo en 'Superman'. La primera temporada de la serie investigaría el caso de Gorilla Grodd, un villano de la saga que se ha enfrentado en multitud de ocasiones a The Flash. Para adaptarse a ese formato del falso documental se ha reclutado a dos expertos en la materia, los showrunners Tony Yacenda y Dan Perrault, que triunfaron en Netfix con 'American Vandal'.