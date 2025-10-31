'It: Bienvenidos a Derry' logra uno de los mejores estrenos de la historia de HBO Max

Por Alejandro Rodera |

'It: Bienvenidos a Derry' ha llegado en el momento ideal. El regreso al universo de Stephen King tras las películas de 2017 y 2019 arrancó su emisión en HBO y HBO Max el 26 de octubre, justo a tiempo para rodearse de las calabazas de Halloween. Además, con motivo de esta celebración se ha adelantado el estreno del segundo episodio, que ya está disponible, completando así una estrategia de lanzamiento que ya le ha reportado bastantes réditos a Warner Bros. Discovery.

Según apuntan medios como Variety o Deadline, el rendimiento de 'It: Bienvenidos a Derry' está siendo excepcional. En sus tres primeros días, la ficción desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs ha amasado una audiencia de 5,7 millones de espectadores en Estados Unidos entre sus emisiones en lineal en HBO y su consumo en streaming en HBO Max. De este modo, supera con creces al debut de 'Task', que se situó en 3,1 millones en el mismo lapso de tiempo cuando vio la luz en septiembre.

Pennywise vuelve a las andadas en 'It: Bienvenidos a Derry'

En lo que respecta al impacto a nivel global no se aportan datos concretos, como es habitual, pero sí se matiza que 'It: Bienvenidos a Derry' ha logrado uno de los mejores estrenos históricos en HBO Max. De hecho, sería el tercer mejor lanzamiento de una nueva serie, tan solo por detrás de dos fenómenos de masas como 'La Casa del Dragón' y 'The Last of Us', que arrancaron en 2022 y 2023, respectivamente.

'It: Bienvenidos a Derry' se remonta a los años sesenta

De Halloween a Navidad

Así pues, la precuela del relato original de King ha iniciado su andadura con buen pie. En la línea de las adaptaciones cinematográficas, que recurrieron al salto temporal para plasmar diferentes realidades,. En concreto, 'It: Bienvenidos a Derry' transcurre en 1962, jugando una vez más con esas elipsis de 27 años en las que, del cual descubriremos muchos más detalles en esta iteración televisiva.

El lanzamiento a finales de octubre provocará que la culminación de la primera temporada quede próxima a otra fecha referencial, la Navidad, ya que el octavo y último capítulo verá la luz en España el 15 de diciembre de la mano de HBO Max. Sin embargo, si todo marcha correctamente no será la última vez que veamos a Pennywise, ya que el plan de los Muschietti y Fuchs pasa por acometer más temporadas que irían ahondando cada vez más en el pasado de Derry y los orígenes del payaso.