Por Redacción |

Una nueva semana llega a 'Valle Salvaje', la serie diaria de La 1 producida por Bambú. Tras el capítulo del viernes 13 de marzo en el que Hernando estallaba contra José Luis, en el episodio del lunes 16 de marzo la culpa llevará a Isabel a dar un paso decisivo: buscará a la persona que más sufrió por sus actos para confesarle todos sus crímenes.

Al mismo tiempo, José Luis se verá cada vez más acorralado y terminará revelando a Hernando una sorprendente verdad. La reacción de este podría cambiarlo todo cuando descubra lo que realmente está ocurriendo en Valle Salvaje. Ya el martes 17 de marzo, Hernando llegará a descubrir el poder que Dámaso ejerce sobre José Luis y el dominio al que lo mantiene sometido. Aun así, el marqués seguirá guardando para sí un importante secreto relacionado con su inesperado regreso. Mientras tanto, Luisa acudirá a la casa de las parteras en busca de Aurora, convencida de que allí podrá encontrar alguna pista sobre su paradero.

José Luis, en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasará esta semana?

El miércoles 18 de marzo, Pedrito no dudará en decirle a don Hernando exactamente lo que piensa de él en 'Valle Salvaje'. Pese a ese enfrentamiento, el de Guzmán continuará adelante con sus planes para los Gálvez de Aguirre. Tras observar la mala relación entre José Luis y Victoria, acabará llegando a la conclusión de que el destino del matrimonio ya está marcado.

Rafael llorando por la muerte de Adriana en 'Valle Salvaje'

Ya encarando el final de la semana, en la entrega del jueves. Paralelamente, José Luis ignorará los consejos de don Hernando, una actitud que no pasará desapercibida para Dámaso. Al mismo tiempo,que ha recibido para marcharse a la ciudad.

Cerrando con el capítulo del viernes y la emisión del 379, Alejo comprobará que su plan para enfrentarse a Braulio no da los resultados que esperaba, mientras Hernando seguirá adelante con su ofensiva contra Victoria. En medio de todo, José Luis sorprenderá a su esposa junto a Dámaso en una situación comprometida. Por su parte, Luisa se mantendrá firme ante Bárbara y dejará claro que no se detendrá hasta descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste.