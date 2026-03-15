Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
Popularidad: #65 de 3.712
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Una nueva semana llega a 'Valle Salvaje', la serie diaria de La 1 producida por Bambú. Tras el capítulo del viernes 13 de marzo en el que Hernando estallaba contra José Luis, en el episodio del lunes 16 de marzo la culpa llevará a Isabel a dar un paso decisivo: buscará a la persona que más sufrió por sus actos para confesarle todos sus crímenes.
Al mismo tiempo, José Luis se verá cada vez más acorralado y terminará revelando a Hernando una sorprendente verdad. La reacción de este podría cambiarlo todo cuando descubra lo que realmente está ocurriendo en Valle Salvaje. Ya el martes 17 de marzo, Hernando llegará a descubrir el poder que Dámaso ejerce sobre José Luis y el dominio al que lo mantiene sometido. Aun así, el marqués seguirá guardando para sí un importante secreto relacionado con su inesperado regreso. Mientras tanto, Luisa acudirá a la casa de las parteras en busca de Aurora, convencida de que allí podrá encontrar alguna pista sobre su paradero.
¿Qué pasará esta semana?
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
El miércoles 18 de marzo, Pedrito no dudará en decirle a don Hernando exactamente lo que piensa de él en 'Valle Salvaje'. Pese a ese enfrentamiento, el de Guzmán continuará adelante con sus planes para los Gálvez de Aguirre. Tras observar la mala relación entre José Luis y Victoria, acabará llegando a la conclusión de que el destino del matrimonio ya está marcado.
Cerrando con el capítulo del viernes y la emisión del 379, Alejo comprobará que su plan para enfrentarse a Braulio no da los resultados que esperaba, mientras Hernando seguirá adelante con su ofensiva contra Victoria. En medio de todo, José Luis sorprenderá a su esposa junto a Dámaso en una situación comprometida. Por su parte, Luisa se mantendrá firme ante Bárbara y dejará claro que no se detendrá hasta descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste.