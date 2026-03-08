'Valle salvaje' recuperará a dos personas del pasado y destapará el secreto tras la muerte de Evaristo

Por Redacción |

'Valle Salvaje' puso punto final a su primera semana de marzo trayendo a alguien del pasado para cerrar una herida aún abierta, Isabel, cuya misteriosa aparición no será la única. Para arrancar la semana, en el episodio 370, Mercedes confirmará sus sospechas: Dámaso ha maniobrado para decidir el destino de Enriqueta y Braulio. Luisa recibirá un anónimo que la citará en el granero al anochecerá y, temblorosa, acudirá al encuentro para toparse con alguien del pasado al que quizás no pueda hacer frente.

El martes 10 de marzo, la serie producida por Bambú mostrará cómo Luisa se enfrenta al pasado más oscuro de los Salcedo de la Cruz al mismo tiempo que la irrupción de don Hernando en la Casa Grande sacude Valle Salvaje. Su presencia, de hecho, promete cambiarlo todo y los Gálvez de Aguirre desconfían de sus verdaderas intenciones.

Don Hernando llega a 'Valle Salvaje'

El recién llegado conectará de forma inesperada con Enriqueta en el episodio del miércoles 11 de marzo, algo que enfadará a algunos en palacio. Su visita a Bárbara, por el contrario, terminará con un duro reproche por el destino de Irene y Leonardo. A todo ello se sumará un gran secreto que saldrá a la luz en Valle Salvaje: ¿cómo murió realmente Evaristo Salcedo de la Cruz?

¿Qué pasará a final de semana?

Luisa esconde a Isabel de Bárbara y Pedrito en 'Valle salvaje'

El jueves 12 de marzo,: Hernando no es lo que parece y, de hecho, tras su máscara se oculta un verdadero monstruo. Isabel, por su parte, se jugará el todo por el todo y

'Valle salvaje' cerrará la semana el viernes 13 de marzo con su episodio 374, en el que Braulio reprenderá a su madre por su actitud, momento en el que esta le dejará claras sus verdaderas intenciones. Como remate, Hernando estallará y exigirá a José Luis que le aclare de una vez por todas el destino que ha corrido el ducado de Valle Salvaje, situándolo así entre la espada y la pared.