Tras la muerte de Adriana en 'Valle Salvaje', la vida sigue y la semana del 2 de marzo arranca con el episodio 365, en el que los Gálvez de Aguirre se hundirán en la sombra, mientras Enriqueta y Braulio sorprenderán con un movimiento inesperado. Sus próximos planes para la familia irán saliendo a la luz poco a poco, dejando a todos con incertidumbre.

Al mismo tiempo, Luisa hará un juramento lleno de emoción y convicción... Preguntándose si logrará sostenerlo cuando llegue el momento. El martes, con el capítulo 366, Luisa revelará a Bárbara sus sospechas más profundas, aunque no será seguro que la Salcedo se debatirá mucho si creerle o pensar que se está aferrando a un sueño inalcanzable. En la cocina de la Casa Grande, Eva desaparecerá durante toda la jornada, y Amadeo se encargará de sus obligaciones con cierto nerviosismo.

Pedrito, muy triste en 'Valle Salvaje'

Ya en el capítulo del miércoles, Enriqueta dejará muy en claro a su hijo que no se marcharán, sin importar la insistencia de José Luis. Estas tensiones llegarán a oídos de Dámaso, quien aprovechará la situación para sacar ventaja. Por su parte, Luisa se deslizará en secreto hacia el lugar donde espera hallar las respuestas que tanto ha buscado... aunque no sabrá si estará lista para lo que se puede encontrar.

¿Qué pasará a final de semana?

Francisco y Luisa se dirán la verdad en 'Valle Salvaje'

Ya el jueves en la serie producida por Bambú. Al mismo tiempo, Dámaso hará su aparición en la Casa Grande en el momento más inoportuno.

Para terminar la semana, Martín y Francisco abrirán su corazón y hablarán con sinceridad sobre sus sentimientos, mientras Amadeo empezará a sospechar que Eva oculta algo importante. En un giro inesperado, Martín se atreverá a desafiar a Victoria de una vez por todas. De igual modo, Enriqueta se enfrentará a José Luis con firmeza, por lo que todo podría estar a punto de estallar por los aires.