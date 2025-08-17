FormulaTV
'Valle Salvaje' sacude a los Gálvez con una prueba definitiva de Adriana y un nuevo plan de venganza

El episodio del 14 de agosto reveló documentos que cambian el rumbo del valle, mientras el avance del lunes anuncia más tensiones y un destino incierto para los protagonistas.

'Valle Salvaje' sacude a los Gálvez con una prueba definitiva de Adriana y un nuevo plan de venganza
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 17 Agosto 2025 15:47 (hace 8 horas) | Última actualización: Domingo 17 Agosto 2025 16:23 (hace 7 horas)

Valle Salvaje

Valle Salvaje

2024 - Act

España 2 temporadas 213 capítulos

DramaRomanceHistoria

5,3

Popularidad: #35 de 3.643 Ranking Valle Salvaje

  • 8

  • 4

'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos

Adriana en el baile de Carlos III en 'Valle Salvaje' Recibimiento de Adriana en 'Valle Salvaje' Adriana en el mercado de 'Valle Salvaje' Adriana en la corte en 'Valle Salvaje' Llegada de Adriana a 'Valle Salvaje' Pilara, interpretada por Manuela Velasco, en 'Valle Salvaje' Funeral de Evaristo en 'Valle Salvaje' Adriana con su padre en 'Valle Salvaje' María Redondo y Chechu Salgado en 'Valle Salvaje' Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje' Marco Pernas y Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje'

Vídeos FormulaTV
'Valle Salvaje' continúa de manera frenética su trama. En el último capítulo, Atanasio entregó a Adriana los documentos que había robado al duque, una prueba que confirma que las tierras pertenecen a su familia. El hallazgo refuerza la relación con Rafael, pero que al mismo tiempo enciende las alarmas en la Casa Grande.

Esta revelación no fue la única sorpresa del capítulo. Úrsula quedó desconcertada al descubrir que Victoria y el duque conocían el romance prohibido entre Adriana y Rafael, lo que desató nuevas tensiones familiares. Mientras tanto, Julio suplicó a su hermano que renunciara a su amor por el bien del apellido, consiguiendo que aumentara aún más la distancia entre ellos.

Atanasio le entrega unos documentos claves a Adriana en el último capítulo de &#39;Valle Salvaje&#39;

Atanasio le entrega unos documentos claves a Adriana en el último capítulo de 'Valle Salvaje'

Por otro lado, Martín sorprendió a Matilde con su dureza, aunque Atanasio salió en su defensa al descubrir un secreto que podría cambiar su vínculo. Al mismo tiempo, Amanda fue testigo de la violencia de Bárbara hacia Leonardo, una reacción que promete consecuencias. Y, en paralelo, el duque dejó claro a Victoria que su plan pasa por desterrar a Rafael cuanto antes.

Con todo este panorama, la serie no da tregua, el próximo episodio del lunes 18 de agosto apunta a un nuevo enfrentamiento abierto en el valle. Leonardo confesará a Irene que ya habló con Bárbara, mientras Adriana compartirá con Rafael sus sospechas sobre la muerte de su padre. Por su parte, la Salcedo y el duque se unirán para imponer su autoridad, aunque cada paso parece acercarlos más a la caída.

En &#39;Valle Salvaje&#39; Julio suplica a su hermano Rafael que renuncie a Adriana

En 'Valle Salvaje' Julio suplica a su hermano Rafael que renuncie a Adriana

Lo que viene tras la prueba de Adriana

El avance semanal confirma que los días siguientes estarán marcados por amenazas, alianzas rotas y decisiones irreversibles. José Luis aumentará la presión sobre Rafael, Úrsula intentará manipular a Julio y Victoria caerá enferma tras una revelación del duque. Todo mientras Bernardo se prepara para afrontar su destino, en una trama que sitúa al valle al borde del colapso definitivo.

