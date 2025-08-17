Por Julia Almazán Romero | |

Valle Salvaje ' continúa de manera frenética su trama. En el último capítulo, Atanasio entregó a Adriana los documentos que había robado al duque, una. El hallazgo refuerza la relación con Rafael, pero que al mismo tiempo

Esta revelación no fue la única sorpresa del capítulo. Úrsula quedó desconcertada al descubrir que Victoria y el duque conocían el romance prohibido entre Adriana y Rafael, lo que desató nuevas tensiones familiares. Mientras tanto, Julio suplicó a su hermano que renunciara a su amor por el bien del apellido, consiguiendo que aumentara aún más la distancia entre ellos.

Atanasio le entrega unos documentos claves a Adriana en el último capítulo de 'Valle Salvaje'

Por otro lado, Martín sorprendió a Matilde con su dureza, aunque Atanasio salió en su defensa al descubrir un secreto que podría cambiar su vínculo. Al mismo tiempo, Amanda fue testigo de la violencia de Bárbara hacia Leonardo, una reacción que promete consecuencias. Y, en paralelo, el duque dejó claro a Victoria que su plan pasa por desterrar a Rafael cuanto antes.

Con todo este panorama, la serie no da tregua, el próximo episodio del lunes 18 de agosto apunta a un nuevo enfrentamiento abierto en el valle. Leonardo confesará a Irene que ya habló con Bárbara, mientras Adriana compartirá con Rafael sus sospechas sobre la muerte de su padre. Por su parte, la Salcedo y el duque se unirán para imponer su autoridad, aunque cada paso parece acercarlos más a la caída.

En 'Valle Salvaje' Julio suplica a su hermano Rafael que renuncie a Adriana

Lo que viene tras la prueba de Adriana

El avance semanal confirma que los días siguientes estarán marcados por amenazas, alianzas rotas y decisiones irreversibles. José Luis aumentará la presión sobre Rafael, Úrsula intentará manipular a Julio y Victoria caerá enferma tras una revelación del duque. Todo mientras Bernardo se prepara para afrontar su destino, en una trama que sitúa al valle al borde del colapso definitivo.