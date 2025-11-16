Por Redacción |

Tras una semana convulsa en 'Valle Salvaje', la ficción de La 1 retoma su emisión con cinco nuevos episodios que van a adelantar muchas de las tramas. El lunes 17 de noviembre de 2025, Dámaso intentará ganarse la simpatía de Alejo ofreciéndole su apoyo para cualquier asunto que necesite. Además, aprovechará un momento de vulnerabilidad de Victoria para intentar acercarse demasiado. Mientras tanto, la Salcedo terminará descubriendo a Atanasio dentro de la Casa Pequeña... justo cuando él y Matilde deberían ser más cautelosos que nunca.

Ya en el capítulo 298 del martes 18 de noviembre, Dámaso dará por ciertas las sospechas de Mercedes y le propondrá un pacto para ir juntos contra los duques de Valle Salvaje. Por otra parte, Pepa acudirá a la cárcel para ver a su hermana, y al comprobar el estado en el que se encuentra Luisa, tomará una determinación que podría traerle graves consecuencias.

José Luis en 'Valle Salvaje'

Un día más tarde, la ficción producida también por Bambú mostrará cómo Adriana encargará a Atanasio que reúna toda la información posible para intentar ayudar a Luisa. A su vez, la Salcedo tratará de convencer a Alejo de seguir confiando en su prometida. Y Victoria, por su parte, encenderá la ira del duque al revelarle que Dámaso intentó besarla.

¿Cómo terminará la semana?

Capítulo 301 de 'Valle Salvaje'

El jueves 20 de noviembre, 'Valle Salvaje' verá cómo Leonardo e Irene pondrán al corriente a Bárbara sobre la verdadera razón de su viaje; aunque ella aparentará serenidad, acabará desmoronándose cuando esté sola. Alejo decidirá abandonar temporalmente la Casa Pequeña para pasar unos días con su familia. Mientras tanto,

La semana acabará con un Dámaso que contará a Mercedes la reciente adquisición de unas tierras y la tranquilizará asegurándole que el duque ya no será un problema. Sin embargo, cuando Victoria descubra esta maniobra, intervendrá de inmediato. En la cárcel, Luisa recibirá una visita inesperada que la obligará a enfrentarse con Adriana, dejando a la Salcedo profundamente inquieta por lo que pueda suceder.