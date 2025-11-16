Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
Popularidad: #43 de 3.682
- 8
- 4
Tras una semana convulsa en 'Valle Salvaje', la ficción de La 1 retoma su emisión con cinco nuevos episodios que van a adelantar muchas de las tramas. El lunes 17 de noviembre de 2025, Dámaso intentará ganarse la simpatía de Alejo ofreciéndole su apoyo para cualquier asunto que necesite. Además, aprovechará un momento de vulnerabilidad de Victoria para intentar acercarse demasiado. Mientras tanto, la Salcedo terminará descubriendo a Atanasio dentro de la Casa Pequeña... justo cuando él y Matilde deberían ser más cautelosos que nunca.
Ya en el capítulo 298 del martes 18 de noviembre, Dámaso dará por ciertas las sospechas de Mercedes y le propondrá un pacto para ir juntos contra los duques de Valle Salvaje. Por otra parte, Pepa acudirá a la cárcel para ver a su hermana, y al comprobar el estado en el que se encuentra Luisa, tomará una determinación que podría traerle graves consecuencias.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Un día más tarde, la ficción producida también por Bambú mostrará cómo Adriana encargará a Atanasio que reúna toda la información posible para intentar ayudar a Luisa. A su vez, la Salcedo tratará de convencer a Alejo de seguir confiando en su prometida. Y Victoria, por su parte, encenderá la ira del duque al revelarle que Dámaso intentó besarla.
¿Cómo terminará la semana?
La semana acabará con un Dámaso que contará a Mercedes la reciente adquisición de unas tierras y la tranquilizará asegurándole que el duque ya no será un problema. Sin embargo, cuando Victoria descubra esta maniobra, intervendrá de inmediato. En la cárcel, Luisa recibirá una visita inesperada que la obligará a enfrentarse con Adriana, dejando a la Salcedo profundamente inquieta por lo que pueda suceder.