Víctor Sandoval abandona 'Secret Story' voluntariamente

Víctor Sandoval se ha marchado para no volver. El colaborador de 'Sálvame' decidió abandonar 'Secret Story: La casa de los secretos' este 18 de marzo, apenas cinco días desde que empezó su misión en el programa. Sandoval ya había amenazado con marcharse del formato por los problemas que ha tenido con dos personas de la casa, Miriam Saavedra y Rafa Martínez, al que llamó "peligroso".

Víctor Sandoval

El formato televisivo de Zeppelin TV le pilló in fraganti con su maleta dispuesto a marcharse por la puerta grande, pero estuvo acompañado por algunos de los participantes que sí estaban apenados por su marcha. Cora Vaquero, Colchero, Tom Brusse y Sara Cruz fueron hasta la puerta y Sandoval solo tuvo una palabra para ellos: "Disfrutad", comentaba visiblemente emocionado.

Así es como Víctor Sandoval ha abandonado voluntariamente la casa de Secret Story #Secret18M pic.twitter.com/ituCVbBLic — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 18, 2022

El exinvitado de la casa estará el domingo 20 de marzo en el plató de 'Secret Story: La casa de los secretos' para explicar las razones que le han llevado a tomar esta decisión. Queda por ver si Sandoval tras su marcha permanecerá en el plató del programa como colaborador ahora que el ambiente está más caldeado que nunca dentro de la casa.

Una despedida agridulce

Aunque todavía Víctor Sandoval no ha contado las razones de su pronta huida, el televisivo tuvo un choque frontal muy grande con uno de los concursantes de la casa, Rafa, con el que no tuvo unas bonitas palabras tras su polémica con Sara: "Lo que a mí no me gusta tuyo es que seas tan negacionista en cosas", explicaba Sandoval.

Este comentario no le hizo nada de gracia a Rafa, que tachó a Sandoval de creer tener la verdad por ser famoso: "A mí no me vas a cuestionar mis valores, yo de machista tengo cero, de homófobo tengo cero y de racista tengo cero. Yo tengo claro cuáles son mis valores y a mí no va a venir nadie a cuestionármelos". Tras estos altercados, las redes sociales se encendieron pidiendo la expulsión de Sandoval del reality, algo que parece que han conseguido.