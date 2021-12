Ante los crecientes debates en torno a la salud mental, 'Sábado deluxe' invitó a la psicóloga Cristina Soria para abordar el tema. Durante la entrevista, la coach de 'Sálvame' insinuó que Víctor Sandoval podría haberse acomodado en su situación. Su compañero Alonso Caparrós, hizo un comentario al respecto que hizo estallar al colaborador.

Víctor Sandoval, en 'Sábado deluxe'

"Has dicho que estas personas pueden llegar a sentirse cómodas en la tristeza. Eso es una trampa", afirmó Caparrós. Su compañero se lamentaba: "Lo que ha dicho Caparrós es lo peor que me pueden decir", expresaba mientras se mostraba afligido. El colaborar se negó rotundamente a convertirse en el "mono de feria" del debate que se estaba generando.

"Estoy alucinando porque vosotros dais por hecho que yo me siento bien cuando en realidad estoy amargado", manifestó Sandoval sin titubear. Al borde del llanto, fue crítico con la falta de empatía de Caparrós: "Flipo, porque esto es lo que pasa y lo poquito que se ayuda a la gente que intenta hacer humor y sacar una sonrisa de su tristeza".

Sandoval explicó que "no le da la gana" acudir a plató y confesar que se encuentra mal. "Me desnudo lo que a mí me da la gana desnudar. No soy feliz, pero, ¿por qué tengo que gritarle al mundo que no soy feliz? ¿Para que luego en las redes me acribillen?", se defendía. "Pues digo que estoy fenomenal. Estoy como una vaca y sonrío. ¿Qué dijo la Pantoja? Dientes, dientes, que es lo que les jode", terminaba su discurso.

Lydia Lozano, su otro enfrentamiento

Alonso Caparrós no iba a ser el único que se enfrentase a los reproches de Sandoval. El colaborador confesó que no se sentía apoyado por sus compañeros y amigos. Y, acto seguido, apuntó directamente a Lydia Lozano. "Yo no es que me sienta solo, es que estoy solo y lo sé, pero lo llevo fenomenal, porque lo que no quiero es gente que cuando está contigo en un plató de televisión se lleva fenomenal contigo, pero que cuando se apagan los focos ni te llama para ver cómo está, ¿a que sí, Lydia?", atacó sin piedad.