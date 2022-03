La noche del jueves 10 de marzo, 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su octava gala, en la que, mientras Laila Lahr tuvo que abandonar el reality como nueva expulsada, el programa recibió a Sara Cruz, una nueva concursante de pleno derecho. Una incorporación a la que, el domingo 13 de marzo, en la cita semanal con Toñi Moreno, se sumarán otras tres: Tom Brusse, Víctor Sandoval y una tercera persona cuya identidad, por ahora, es desconocida.

Tom Brusse charla con Carlos Sobera en 'Secret Story 2'

Al comienzo de la gala, en la que Belén Esteban ponía fin a su breve estancia en el reality, Carlos Sobera comunicaba la decisión del programa de contar a partir de la próxima gala no con un solo famoso, como hasta la fecha, sino con tres. "En el programa de esta noche os vamos a desvelar la identidad de dos de ellos y qué papel van a jugar", comunicó el presentador, quien aseguró que "los tres pertenecen a la élite". "Tres famosos que saben lo que es vivir la emoción de una final, van a entrar para convivir con ellos hasta la proclamación de los finalistas", concretó más adelante Sobera. El vasco también quiso dejar claro que "es un momento decisivo en el concurso, porque la final está a la vuelta de la esquina y ahora es cuando los concursantes lo tienen que dar todo".

"Es elegante, guapo, gracioso, es todo un galán: es Tom Brusse", anunció el presentador, quien pudo charlar brevemente con el invitado "VIP" del reality. "Primero, muchísimas gracias por tus palabras", bromeó el marroquí, "superfeliz" con su próximo ingreso en el programa, donde prometió "entrar con mucha energía". Sobera señaló entonces el ingreso de Cruz, la nueva concursante, tras lo cual bromeó con el hecho de que "sé que esto no te afecta, porque eres un tío superfiel", a raíz de las relaciones que el invitado había protagonizado en su paso por anteriores realities. Ante las palabras del vasco, Brusse aseguró que "ya estoy enamorado, no estoy soltero", tras lo cual desveló que, de hecho, su pareja tenía el mismo nombre que la nueva concursante de 'Secret Story', Sara.

¡El segundo VIP que entra en la casa el domingo es Víctor Sandoval! Bienvenido ???? ¿Qué os parece? #SecretGala8 pic.twitter.com/t5sbAkrSoX — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 11, 2022

"Los vas a volver más locos"

"La conocí en el reality francés al que fui", confesó el marroquí, por lo que Sobera comentó con humor que "no pierdes una, vas de reality en reality", antes de concluir la llamada deseándole "toda la suerte del mundo". Tiempo más tarde, con la gala más avanzada, Sobera comunicó el nombre del tercer invitado que entraría en la casa de Guadalix de la Sierra, Sandoval, cuyo fichaje sorprendió a Esteban, que acababa de poner fin a su paso por el reality. "¡Ay, qué bien! ¡Me alegro un montón, los vas a volver locos más de lo que están! ¡No me lo voy a perder!", exclamaba la colaboradora, ante su sonriente compañero, que reconoció tener ganas de conocer, especialmente, a Carlos Peña, puesto que "creo que me puede modernizar en ciertas cosas".