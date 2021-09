Víctor Sandoval ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica en 'Sálvame'. El colaborador protagonizó el viernes 3 de septiembre, otro tenso momento en directo tras burlarse de un antiguo compañero de programa: el periodista televisivo Saúl Ortiz. Sin embargo, no es la primera vez que el intérprete de "Nachopolízate" cruza la línea, ya que, a principios de verano, Carlota Corredera tuvo que reñirle por desearle la muerte a su exmarido Nacho Polo.

Víctor Sandoval y Saúl Ortiz

Durante el programa de La fábrica de la tele, los colaboradores han tenido que anotar en una pizarra el nombre de la persona con la que les gustaría compartir silla y también del que no quieren saber nada. "No me gustaría nada, nada, un antiguo compañero que tuvimos aquí. No le aguanto por como me lo hizo pasar en mi etapa dura de Nacho Polo, mintiendo como un bellaco, algo que sigue haciendo allá donde escribe", ha compartido Víctor Sandoval.

Aunque no ha dado nombres, el periodista se decidió a imitar el acento de Saúl Ortiz, por lo que Nuria Marín decidió intervenir ante ese ataque: "¡Qué feo! Eso es muy feo, Víctor. Es feo reírse de los defectos de los demás", le ha reprochado la presentadora del espacio de Telecinco. Sin duda, un comportamiento que ha provocado una oleada de críticas por parte de la audiencia.

Saúl Ortiz se pronuncia

El damnificado vio conveniente pronunciarse a través de sus redes tras la polémica. "Qué pena que alguien que fue todo en la tele se haya convertido en esto. Lo de mis "erre" me acomplejó durante años. Uno de los que me ayudó a dejar de sabotearme fue Jorge Javier Vázquez. Ahora soy el primero en reírme, no me hace daño. Sobre lo otro que dice, a los juzgados", ha publicado en su perfil de Twitter. Sin duda, un feo gesto que tendrá consecuencias para Víctor Sandoval.