Hay una nueva pareja en 'Secret Story: La casa de los secretos'. Durante la fiesta de San Patricio, Tom Brusse y Sara Cruz empezaron a tontear al ritmo de la música haciendo notar la química que había entre ellos. "¿Por qué me miras así? ¿Me estás seduciendo?", preguntaba Brusse a Sara, que se mostraba tímida por la situación: "Yo te estoy mirando normal, es mi mirada".

"No sé qué me pasa... No paro de sonreír. Contigo olvido el mundo. No sé si eso es bueno o malo, nada más verte mi cabeza hizo ¡boom!", decía Tom Brusse. "No sé si creerte, hay que hacerte un polígrafo", bromeaba ella. "No puede ser...", susurraba Cruz, entre risas. Cada vez más cerca, Brusse se lanzó y besó a Sara, quien le correspondió de una manera muy apasionada.

Un día antes, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pidió poder conectarse con Sarah, la que era su pareja, para romper con ella. "No quiero hacerte daño", comentaba Brusse, pero Sarah ya estaba dolida por los acontecimientos: "Ya me lo has hecho". López visiblemente enfadada, recriminaba a Brusse no haberla respetado tras tomar esta decisión: "Me has dicho que me querías más que a todo, que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te he presentado a mi madre y después de 24 horas te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo", decía ella, sentenciando la relación.

Le ha dado igual

A pesar de haber tenido que aguantar el incómodo momento en directo con la que ya es su expareja, Brusse ya tenía vía libre para dar un paso más en su relación con Sara. La canaria, que le había dicho previamente a su ruptura que si estuviera soltero, sería más "pícara y vacilona", ha cumplido su palabra, dando rienda suelta a su pasión.