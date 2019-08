Mª Victoria Albertos: "Estaría bien que no se diferenciara entre deporte masculino y femenino"

Periodista todoterreno con más de 10 años de experiencia en el ámbito deportivo, María Victoria Albertos aparca durante las próximas semanas los deportes de 'Informativos Telecinco Matinal' para viajar hasta China para contar todo lo que suceda a partir de este sábado 31 de agosto en el Mundial de Baloncesto. Junto al resto del equipo de Mediaset Deportes, estará pegada a la Selección Española y pendiente del día a día de los chicos de Scariolo en su camino en el campeonato. Algo que no es nada nuevo para ella, y es que la reportera se dedica a cubrir la información de baloncesto para Mediaset desde 2013. Con tres Eurobaskets y un Mundial en sus espaldas, María Victoria Albertos nos descubre algunos de los entresijos de un evento deportivo de este calibre, además de otros temas del periodismo deportivo actual.

¿Cómo son estos días de preparación para un periodista que va a cubrir un gran evento deportivo, como es tu caso? ¿Haces concentración como los jugadores?

En realidad estoy de vacaciones, pero son vacaciones a medias, porque a los partidos que estamos dando de la gira de preparación, que es la novedad de este año, que también Mediaset está ofreciendo los partidos previos al Mundial, también estoy yendo. Después de dejar de presentar los deportes del fin de semana, ahora estoy compaginando. Aprovecho las vacaciones para estudiar, casi como si fuera Selectividad, porque toca estudiar selecciones que durante el año no has seguido, como en el caso del grupo de España, que son Túnez, Irán y Puerto Rico, que son selecciones menos conocidas. Entonces yo también hago mi preparación, no tan física como la de los jugadores, es más mental. Tienes que estar muchas horas delante del ordenador preparando datos, curiosidades, nombres de jugadores, su trayectoria... para contar luego en la retransmisión. Así que el mes previo a la competición, entre viajes de partidos previos y todo ese estudio, es bastante completo.

Tú que ya has vivido varios Eurobaskets y un Mundial, ¿cómo es la rutina de un periodista que va a cubrir un evento de este tipo? ¿Cómo se vive desde dentro?

Si te apasiona esto y eres periodista deportivo, vivirlo desde dentro es increíble. Es como vivir un sueño, porque es estar cubriendo un evento que seguro que has querido hacerlo desde siempre. En nuestro caso, además, que somos la tele que tiene los derechos de emisión, todo es mucho más accesible. Nuestra rutina es seguir el día a día de los jugadores, desde que se levantan hasta grabar la imagen de que salen a dar un paseo, los entrenamientos, la sesión de la mañana, la de la tarde, el día de partido... Es estar 24 horas prácticamente pegados a ellos. Mientras tanto, tienes que cubrir todo; en mi caso, como es Mediaset, para Cuatro y para Telecinco. Aparte de esto, también hay que preparar las retransmisiones de los partidos, prepararte los rivales porque, por ejemplo, en cuartos te puedes cruzar con una selección que no esperabas. Entre entrenamientos, partidos, directos, enviar todo el material de cada día de imágenes y entrevistas a Madrid... Son 24 horas metido de lleno en la competición y, aunque son horas de curro, se agradece porque estás haciendo lo que te gusta.

¿Qué te parece que solo se le dé verdadera importancia a otros deportes cuando hay un evento grande, como pasa ahora con el Mundial de Baloncesto?

Yo creo que igual eso es la percepción que tenemos todos, pero considero que se les da repercusión a todos los deportes por igual. Por ejemplo, en el caso de 'Deportes Cuatro', donde hasta hace poco estaba, o ahora en el matinal de Telecinco, yo hablo de fútbol, pero hablo todos los días de la NBA y los días que pasa algo destacado en la Liga Endesa también hablo de ella. Yo creo que es más la intención que hay desde fuera, porque evidentemente hay mucha más gente que sigue el fútbol que otros deportes, pero no es tanta la diferencia de seguimiento. Obviamente, hay deportes minoritarios que en el día a día solo se les da repercusión cuando la selección española o algún deportista español consigue un éxito. De todas formas, no creo que sea tanta la diferencia. En mi caso particular, como intento que en los informativos se hable de todo, yo creo que es más lo que aprecia desde fuera.

¿Crees que por fin el fútbol va perdiendo un poco su hegemonía en la información deportiva para darle más protagonismo al polideportivo?

No sé si está perdiendo su hegemonía, pero lo que sí es cierto es que los medios de comunicación, siempre que hay una noticia, se tiende a hablar de lo que es noticia. Ya sea fútbol, baloncesto, waterpolo o Carolina Marín, que ha conseguido algún trofeo. Entonces no creo que el fútbol esté perdiendo hegemonía, sino simplemente se informa más del polideportivo que antes.

¿Cómo fue tu cambio de 'Noticias Cuatro' a Telecinco?

A nivel personal me dio pena, porque en 'Deportes Cuatro' es donde he crecido como periodista deportiva y a nivel nacional. He estado ocho años en esa redacción. De un día para otro me ofrecieron la oportunidad, porque la plaza del matinal en Telecinco se quedaba libre. La cadena confiaba en mí y querían que yo fuera la persona que estuviera ahí. Entonces me dio pena, pero profesionalmente era todo un reto, porque era estar a diario haciendo un informativo a nivel nacional y en una cadena como es Telecinco. Y luego está el tema del horario, que también es un reto, porque adaptarte a tener una vida totalmente diferente al resto del mundo en cuanto a los horarios cuesta. Pero bueno, lo afronté con mucha ilusión y con muchas ganas, me lo tomé como un reto, como cuando a los deportistas les viene de repente la clasificación para un Mundial, a mí me vino la oportunidad del matinal. En cuanto a dejar 'Deportes Cuatro', siempre que puedo hago con ellos colaboraciones, como ahora con el baloncesto o grabar entrevistas con protagonistas. En la redacción, en realidad, estamos todos juntos, y tampoco quiero, por estar en Telecinco, dejar de estar unida a la familia de 'Deportes Cuatro'.

Ahora mismo presentas los deportes en la edición de fin de semana, aunque habitualmente estás en el matinal, pero dentro de nada te vas a China. ¿Dónde te ves más cómoda, en plató o fuera?

Creo que en la variedad está el gusto. Me quedo con lo mejor de cada cosa. Esto es como preguntar: "¿A quién quieres más, a papá o a mamá?". No te sé decir. Presentar en plató, por ejemplo, te da la adrenalina del directo. Al ser matinal, eres la primera persona que cuenta algunas noticias, que a lo mejor han ocurrido de madrugada, como fue el caso de que Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo ganaban el anillo de la NBA. Todo eso me gusta mucho. Pero también me tira mucho la parte de periodista de calle, porque es lo que siempre he sido. Es donde está la noticia, es donde conoces a los protagonistas, es donde tienes que improvisar entrevistas en pocos minutos... Entonces es difícil escoger. Me quedo con la oportunidad que me da Mediaset, que me deja compatibilizar el plató con retransmisiones.

¿Qué supuso para ti el adiós de 'Noticias Cuatro'?

A mí ya me pilló en Telecinco. Evidentemente, cuando algo así dice adiós es una pena muy grande por todos los compañeros. La verdad es que la parte de deportes y noticias estamos bastante diferenciados, entonces tampoco lo puedo valorar muy de cerca. Pero creo que la cadena ha sabido reconducirlo bastante bien y aportar esa información al canal con 'Cuatro al día'. Y además, la mayoría del equipo sigue trabajando ahí.

Desde tus inicios te has dedicado al periodismo deportivo, pero ¿no crees que es ámbito dentro del periodismo que sigue un poco vetado a las mujeres?

En mi caso personal, yo siempre he tenido las mismas oportunidades que mis compañeros. No creo que me hayan diferenciado por ser mujer, o que le hayan dado más oportunidades a compañeros por ser hombres. Entonces no creo que esté vetado a las mujeres. Creo que, mientras demuestres que eres igual de profesional que un hombre, no se entra a valorar el género, sino que las oportunidades te llegan por igual.

Eres una de las primeras periodistas que ha hecho inalámbrico en partidos de baloncesto, ¿crees que se está abriendo una puerta a las periodistas en un ámbito tan exclusivo para los hombres como es la narración deportiva?

Creo que la puerta la abrieron hace mucho tiempo muchas periodistas antes que yo. Igual que te decía antes, creo que en el deporte, seas periodista hombre o mujer, creo que tienes las mismas oportunidades si eres profesional y si estás preparado. A lo mejor es que antiguamente el deporte lo consumían más hombres que mujeres, y había más hombres que querían ser periodistas deportivos que mujeres. Hoy en día, que las mujeres consumimos más deporte desde pequeñas y al final, cuando tienes que estudiar, prefieres estudiar periodismo deportivo y no otras cosas. Entonces no creo que sea tanto porque las mujeres no tuvieran su oportunidad, sino porque creo que a las mujeres les gusta cada vez más el deporte y de ahí, que cada vez seamos más periodistas. Pero creo que ha habido desde siempre.

En cuanto al auge del deporte femenino, y ahora que España ha sido campeona del Eurobasket hace un mes... ¿Las victorias contribuyen a que se siga más?

Sí, creo que cada vez se sigue más porque cada vez más deportistas femeninas consiguen éxitos, pero creo que siempre que han conseguido victorias han tenido visibilidad. Está claro que cuantos más éxitos, más visibilidad. Pero no creo que antes se le siguiera menos o fuera menos importante. Al deporte femenino se le ha seguido siempre, y lo que estaría bien es que llegará el punto en el que no se diferenciara entre deporte femenino y masculino, que se hablara de deporte en general. Eso creo que es a lo que hay que aspirar. Al final, una selección, ya sea masculina o femenina, practican lo mismo. Por ejemplo, la Selección Absoluta de Baloncesto, sin más, ya sean hombres o mujeres. Evidentemente, el deporte femenino cada vez está teniendo más repercusión: ahora con el fútbol femenino hay todo un "boom", la selección de baloncesto femenina no para de darnos alegrías... Estaría bien que llegará el día en el que no tuviéramos que diferenciar entre sección masculina y femenina.

¿Tienes alguna anécdota de todo este tiempo que llevas siguiendo de cerca a la Selección de baloncesto?

Anécdotas tengo mil. Por ejemplo, en el último Eurobasket en Turquía, estás ahí en el banquillo, viendo todo lo que pasa en la pista... Yo es en donde más me focalizo para contar anécdotas o cosas que igual por las cámaras no se ven. Creo que fue en cuartos de final contra Alemania, que de repente veo cómo los jugadores, de tanto animar, tiran la valla publicitaria que separa el banquillo de la pista. Suena un estruendo enorme en el pabellón que todo el mundo se asusta. Imagínate, estaban a tope de energía apoyando a sus compañeros en pista.

Luego también tengo partidos que se te quedan en la memoria, como las semifinales del Eurobasket 2015 contra Francia, que Pau Gasol anota 50 puntos y nos mete en la final venciendo a la selección anfitriona. Eso no se te olvida nunca.

Y fuera de las cámaras... ¿Quién es, por ejemplo, el jugador más cercano con la prensa?

Tengo que reconocer que en esta Selección no me podría quedar con ninguno porque, a pesar de ser todos jugadores con extensas trayectorias y muchos vienen de la NBA, el trato que tienen con la prensa es increíble. Parece como si fueran chavales de 15 años que están deseosos de hablar con los periodistas. Saben que la prensa, cuando tenga que hablar bien de ellos, va a hablar bien, y si igual hay un día que se ha jugado un mal partido y hay que criticarles, son conscientes de ello. Entonces atienden a la prensa con total normalidad y simpatía, sea cual sea la situación. Y además, no me puedo quedar con ninguno de ellos porque se me iban a enfadar. Cada uno tiene sus cosas, hay alguno que cuenta más chistes, pero en general son un grupo muy cercano y accesible.

¿Cómo ves a España de cara a este Mundial y a qué selección ves favorita?

Creo que la Selección Española va a llegar lejos. Por lo menos, a cuartos de final, aunque yo creo que tenemos más camino por delante. La primera fase es bastante accesible. La segunda fase contra Serbia, que es lo lógico que ocurra, que lleguemos a ese cruce contra ellos, es lo que nos va a marcar un poco el camino porque va a determinar por qué lado del cuadro vamos y si nos encontramos antes o después con Estados Unidos, el principal rival. Pero yo auguro una buena Copa del Mundo. No sé si es por las conversaciones previas que estoy teniendo estos días con los jugadores, pero creo que van a llegar lejos y van a volver con una medalla seguro.

En cuanto a otras selecciones potentes del campeonato, evidentemente Estados Unidos, a pesar de las bajas que tiene. A nivel europeo, Serbia es una de las más fuertes. Y luego Canadá y Australia creo que tienen muy buenos equipos, con bastantes jugadores NBA, y van a tener a partir de cuartos bastante presencia.