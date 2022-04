Jorge Javier Vázquez le ha vuelto a dedicar unas palabras a la figura televisiva del momento: Marta Riesco. El presentador de 'Sálvame' no dudó en cargar contra la reportera de 'El programa de Ana Rosa', a la que tachó de haber arruinado su propia trayectoria: "Su caso debería estudiarse en todas las universidades del mundo: cómo una mujer puede echar a perder su vida profesional en tres cuartos de hora".

Marta Riesco, colaborando en 'Ya son las ocho'

Según indicó en su blog de Lecturas, el conductor de 'Supervivientes' acusó a la madrileña de querer ser el centro de atención: "Siempre ha querido que hablasen de ella. De ahí que se haya movido con el afán de tocar pelo de artista". De este modo, el catalán parecía ver que Riesco se encontraba en otra onda que no correspondía con la de su profesión: "Que hablen de ti no quiere decir que seas una celebrity, sino que te has convertido en más o menos conocida para el público por repetición, no porque ostentes alguna gracia", declaraba sobre la reportera.

A pesar de criticar la fama que Riesco cree tener, también tuvo otras palabras para definirla como un personaje televisivo: "Es una mujer engreída y poco astuta con la que no logras empatizar aunque la veas llorando a mares. [...] Es una absurda alma en pena que se pasea de plató en plató", aseguraba en detrimento de la pareja de Antonio David Flores, a quien acusaba de estar sacando también partido de lo sucedido. "Marta da mal rollo. No juega limpio y cree que es una estrella, no ya emergente, sino plenamente consolidada", afirmaba mientras retrataba, según su criterio, a la colaboradora de 'Ya son las ocho'.

El desencuentro entre Marta Riesco y Joaquín Prat

Vázquez también tuvo palabras para el enfrentamiento que se produjo entre el presentador de 'Cuatro al día' y la reportera. Aunque Joaquín Prat pudo salir adelante a pesar de los quiebros y el orgullo de la madrileña, el productor teatral también ha querido dedicarle unas buenas palabras: "Él aguanta porque es un santo, pero llegará el día en el que, con toda la razón del mundo, le dirá: 'Mira, Marta Riesco, vete a la mierda'", concluía.