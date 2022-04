El miércoles 27 de febrero, Jorge Javier Vázquez sorprendía con la publicación de una entrada en su blog en la que cargaba con dureza contra Marta Riesco. Las palabras del presentador no sentaron nada bien a la madrileña, tal y como ella misma dejó claro en un story publicado en su cuenta de Instagram en el que, además, criticaba al catalán por la actitud que había tenido con ella en su encuentro en los pasillos de Mediaset.

La réplica de Marta Riesco a las críticas de Jorge Javier y la imagen de ambos publicada por el presentador

"Hoy me encuentro este bonito artículo escrito por Jorge Javier Vázquez", compartía la periodista, con ironía, sobre las cuatro de la tarde del miércoles, con una captura del titular de la publicación del presentador. En el texto publicado, Riesco admitía que "mentiría si no dijese que me ha hecho daños", para después desvelar que, de hecho, "me lo encuentro por los pasillos, riendo", el mismo día en el que había salido la publicación en su blog.

En dicho encuentro en los pasillos de Mediaset, Vázquez "me dice que si me ha molestado", a lo que la aludida aseguraba haber respondido "que ¡claro! Que me ha puesto a parir". "En el fondo pienso que su artículo refleja la teoría del espejo", reflexionaba además Riesco, tras lo cual apuntó a que las críticas del catalán habrían llegado "porque le he dicho a todo que 'no'". "Para aflojar, me pide una foto. La tira. Ya sabemos con qué intención... esperaba más valentía en las distancias cortas", concluía Riesco, crítica con Vázquez.

Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga. pic.twitter.com/0O6gb3Vqwe — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 27, 2022

"Mi nueva mejor amiga"

Prácticamente al mismo tiempo que Riesco publicaba dicho mensaje en su cuenta de Instagram, Vázquez compartió la instantánea que ambos se habían hecho en los pasillos de Mediaset. "Marta Riesco. Mi nueva mejor amiga", escribía el presentador, junto a una imagen de ambos sonrientes. Una felicidad y aparente buen rollo que llama la atención a raíz de las críticas de la madrileña hacia el presentador, al igual que las palabras que el catalán había publicado ese mismo día. "Es una mujer engreída y poco astuta con la que no logras empatizar aunque la veas llorando a mares", aseguraba Vázquez, sobre la reportera, además de tacharla de "absurda alma en pena que se pasea de plató en plató", al igual que afirmaba que hacía echado "a perder su vida profesional en tres cuartos de hora".