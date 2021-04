La pasada noche del 12 de abril saltaron las alarmas en Televisión Española: Xabier Fortes, presentador asiduo de 'La noche en 24 horas', había sido sustituido por su compañero Diego Losada, pocos días después de la polémica entrevista que Fortes hizo a Serigne Mbaye, portavoz del sindicato de manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, que forma parte de la lista de candidatos de Podemos.

Con toda la polémica generada y su no aparición en el plató del programa del late night, todo parecía indicar a que se habían tomado medidas con el presentador. No obstante, fue su sustituto quien quiso esclarecer todos los rumores. "El compañero Xabier Fortes está bien pero aislado por un contacto estrecho", publicaba Losada en sus redes sociales.

Como en la vida real y de calle, los efectos de la situación sanitaria producidas por la pandemia de la Covid-19 también puede afectar a los rostros de nuestra pequeña pantalla. El caso de Fortes no es un caso aislado y, como él, Ana Rosa Quintana o Joaquín Prat, tuvieron que apartarse de sus programas durante un tiempo para prevenir un contagio a todos sus compañeros.

Muchos de los internautas creían que el Gobierno había tomado medidas contra el presentador por la cercanía que tenían su "desaparición" con la polémica. Y, de hecho, fue una pregunta durante la entrevista la que indignó a algunos de los miembros del partido morado, como Rafael Mayoral: "Me sorprende esta forma de orientar la pregunta", mostraba en redes.

Me sorprende esta forma de orientar la pregunta, @xabierfortes . No era tan difícil, se me ocurre: ¿Que le parece que Vox le quiera deportar por presentarse a las elecciones? Nos estamos jugando la libertad https://t.co/DRaz7csGqf