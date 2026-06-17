Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina debutan como asesores de 'La Voz Kids'

Por Fidel Conejero |

'La Voz Kids' entra este sábado en una de las fases más decisivas de su edición. El programa de Antena 3 estrenará La Gran Batalla, una ronda en la que los equipos ya están completos y los coaches deberán reducir a la mitad el número de concursantes antes de afrontar los Asaltos.

Para esta nueva etapa, el formato contará con la incorporación de Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina, que ejercerán como asesores de los cuatro coaches de la edición. Su misión será ayudar a Luis Fonsi, Edurne, Ana Mena y Antonio Orozco a tomar algunas de las decisiones más difíciles del concurso.

Cada uno de ellos trabajará junto a uno de los coaches. Melody acompañará a Luis Fonsi, Leire Martínez se sumará al equipo de Edurne, Becky G asesorará a Ana Mena y Antoñito Molina hará lo propio con Antonio Orozco. Al final de la gala, cada coach deberá quedarse con siete talents para seguir en la competición.

La llegada de estos artistas supone además sudel formato. Aunque algunos de ellos ya cuentan con experiencia televisiva, será laen esta fase de, donde tendrán quey aportar su visión musical durante el proceso de selección.

Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina, asesores de 'La Voz Kids'

Sustituyen a Danna Paola, Natalia Lacunza, Rvfv y Kapo

La nueva tanda de asesores releva a los artistas que participaron en la edición de 2025. Entonces, los coaches Manuel Turizo, David Bisbal, Edurne y Lola Índigo estuvieron acompañados por Danna Paola, Natalia Lacunza, Rvfv y Kapo, que formaron parte de las batallas y ayudaron a los equipos a preparar sus actuaciones.

En esta ocasión, el programa apuesta por perfiles muy diferentes. Melody llega al formato después de un año marcado por su participación en Eurovisión, mientras que Leire Martínez se incorpora en plena etapa en solitario tras cerrar su ciclo como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Por su parte, Becky G aportará una visión internacional gracias a su trayectoria en el mercado latino y estadounidense, mientras que Antoñito Molina se suma al concurso en uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera.

'La Voz Kids' es un formato de ITV Studios que se ha adaptado con éxito en numerosos territorios. ITV Studios es una compañía global, que forma parte de ITV PLC, y produce en 13 países a través de más de 60 sellos en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, los Países Nórdicos, Italia, Países Bajos y ahora también en España. Esta temporada, en colaboración con Atresmedia, ITV Studios Iberia asume la producción integra de 'La Voz Kids' en España.