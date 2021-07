Wentworth Miller se ha abierto en canal con sus seguidores para contar que hace un año fue diagnosticado de autismo. El actor, que ganó reconocimiento a nivel internacional tras protagonizar la recordada serie 'Prison Break', había querido mantenerlo en privado hasta el momento, pero, tras casi un año, ha decidido revelar que padece este trastorno.

El actor Wentworth Miller

A través de sus redes sociales, el que interpretase a Michael Scofield, ha compartido una imagen en blanco seguida de un emotivo texto. "Este otoño hace un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo. Precedido de un auto-diagnóstico. Seguido de un diagnóstico formal. Fue un proceso largo y deficiente que necesitaba de constante actualización", ha empezado contando.

La noticia la descubrió durante el confinamiento y ha reconocido que fue un "shock". "Soy un hombre de mediana edad, no un niño de cinco años. Y reconozco que el acceso a un diagnóstico es un privilegio del que muchos no disfrutan. Digamos que fue un shock, pero no una sorpresa". Además, el actor ha querido añadir que hay que luchar contra el estigma que se crea alrededor de esta enfermedad y de las personas que la padecen.

Apoyo a la comunidad autista

"Esto no es algo que cambiaría. No. Ser autista es algo fundamental para ser quien soy y para todo lo que he logrado y expresado". Wentworth, para terminar con la publicación, expresaba su agradecimiento a todas las personas que le han permitido ser quien es durante estos años. "Quiero decir algo a las muchas (muchas) personas que, consciente o inconscientemente, me proporcionaron esa ayuda extra o espacio a lo largo de los años, permitiéndome moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, tuviera o no sentido para ellos: Gracias. Y para aquellos que tomaron una decisión diferente... Bueno. La gente se desvela a sí misma", zanjaba.