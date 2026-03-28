Por Fernando S. Palenzuela |

Ylenia Padilla ha regresado a la televisión después de cinco años apartada por su polémica última etapa. La televisiva ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' en donde ha repasado su trayectoria desde 'Gandía Shore' hasta que fue cancelada por sus faltas de respeto al colectivo trans.

"Para expulsar del debate público a quien no opina según la narrativa oficial de ciertos temas lo que se hace es que el marketing ideológico tiene a ejércitos de indignados que buscan la opinión para castigar", defendía Ylenia ante Santi Acosta, que afirmaba que su intención "no era incitar al odio", pues ella únicamente consideraba que la Ley Trans era "una chapuza que vulneraba a las mujeres".

Ylenia Padilla en una foto promocional de 'Gandía Shore'

No obstante, en medio de estas declaraciones, el programa intercalaba vídeos de ella en sus redes sociales en los que que las mujeres trans fueran mujeres y donde las llamaba "maromos". En suma, Ylenia compartía que gran parte de su éxito se lo debe al colectivo LGTBIQA+ y que no se siente orgullosa de lo que hizo, pero que "es una reacción humana según tú estás configurado en ese momento".

Su vida apartada de la televisión

Belén Esteban e Ylenia en 'GH VIP'

La participante de 'Gandía Shore' ha revelado que en estos cinco años de ausencia ha cultivado su vida privada: "A veces necesitamos momentos para nosotros,". Se ha dedicado a trabajar en la inmobiliaria familiar y: "Eso me ha hecho vibrar en una frecuencia de amor impresionante que me da una fortaleza inquebrantable".

Otro de los puntos tratados en la entrevista estuvo relacionado con las amistades que hizo en los diferentes programas de televisión, muchas de las cuales afirma que dejaron de existir cuando se apagaron los focos. Este es el caso de Belén Esteban: "La amistad fue más televisiva que otra cosa. Nos teníamos mucho cariño, en platós nos habíamos apoyado, pero fuera de la tele hemos quedado muy pocas veces". Sin embargo, no está cerrada a retomar la amistad con ella.

Sobre su participación en 'GH VIP', se defendía diciendo que "era la que reaccionaba a los villanos, pero lo que hacía era reaccionar a los ataques". La persona de la que peor recuerdo guarda es de Ares Teixidó, de la que dice que se hicieron daño mutuamente. En cambio, por 'GH Dúo' fichó "por ir", pues ya "no tenía mucha ilusión". De Kiko Rivera recuerda una gran bronca en donde él tiró un plato, pero pese a eso han quedado fuera en varias ocasiones.

Ylenia Padilla durante su paso por 'GH Dúo'

Entre la televisión y la música

Respecto a la parte musical, con su tema 'Pégate', afirmaba que ganó "mucho menos que las demás personas que estaban pululando a su alrededor". Ylenia tiene claro que ella no ha sido cantante nunca y que fue concebida como un producto. Se decantó por la televisión en vez de la música en medio de las peleas entre sus representantes y comentaba que el mundo de la televisión no se lo agradeció, pues se dedicó a humillarla. Además, le ofrecieron hacer una versión de 'Yo soy tu gatita', pese a que ella había pedido hacer canciones "empoderadas".

"Llegó un momento en el que llegué al límite de que el espectáculo pasara por encima de mi persona. No me he sentido a gusto ni valorada", explicaba sobre su final en la televisión, de la que asume que parte de responsabilidad es suya por no haber puesto límites. "Se me intentaba reducir solo a la payasa como si no tuviera capacidades más allá de hacer gracia". Finalmente, "la dinámica tóxica dejó de ser constructiva para ser destructiva", pero ahora cree que puede regresar porque "es importante volver al ruedo para poner en práctica ese aprendizaje".