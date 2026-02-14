Ylenia Padilla participará en 'La cárcel de los gemelos' junto a Labrador

Por Redacción |

Ylenia Padilla ha estado alejada de la pequeña pantalla durante el último lustro, pero ese distanciamiento está cerca de llegar a su fin. La benidormense, que saltó a la fama en 2012 por la explosiva personalidad exhibida en 'Gandía Shore', estuvo muy asociada a Mediaset España a lo largo de toda una década, pero su retorno se producirá de la mano de un formato afincado en el streaming: 'La cárcel de los gemelos Dúo'.

Este reality, que verá la luz el 15 de marzo en el canal de YouTube de Zona Gemelos, ha estado anunciando desde comienzos de febrero su lista de concursantes. En primera instancia, puso sobre la mesa el nombre de otro rostro muy televisivo, Frank Cuesta, que encaja a la perfección en el perfil controvertido que ya persiguieron Carlos y Daniel Ramos en 'La casa de los gemelos'.

Ylenia Padilla ficha por 'La cárcel de los gemelos'

Posteriormente, se confirmó la entrada de Aída Nízar, que goza de una dilatada experiencia en el ámbito de los realities tras su paso por 'Gran Hermano', 'Supervivientes' y 'GH VIP'. A ellos se sumó poco después el conspiracionista Mr. Tartaria, pero el golpe sobre la mesa se ha dado con los dos siguiente reclusos. En un doble anuncio, 'La cárcel de los gemelos' ha confirmado tanto el fichaje de Ylenia Padilla como el de Labrador, otro de los protagonistas de 'Gandía Shore'.

Ylenia Padilla regresa tras su salida de Mediaset

El auge y la caída de Ylenia

Por tanto, Zona Gemelos no solo se anota el tanto del retorno de Ylenia, sino que también. Cabe recordar que Labrador ya estuvo implicado en 'La casa de los gemelos', pero fue expulsado de forma disciplinaria después de su agresión a Cherilyn Divine. Aun así,

Padilla supo explotar la fama obtenida con 'Gandía Shore', puesto que con el paso de los años se convirtió en un rostro habitual de Telecinco, donde destacó en numerosos debates, pero también como concursante de 'GH VIP' o 'GH Dúo'. Sus últimas apariciones tuvieron lugar en 2020 de la mano de 'El debate de las tentaciones' y 'Animales nocturnos' y, por aquel entonces, pasó a ser carne de titulares por sus controversias en las redes sociales.

Además de cargar duramente contra 'Sálvame' y Telecinco, Padilla descalificó sin ambages al colectivo LGTBIQ+ y le dedicó mensajes tránsfobos a Elsa Ruiz, por los cuales todavía estaría inmersa en un proceso judicial. Mientras tanto, Ylenia se ha mantenido alejada del foco público, pero 'La cárcel de los gemelos' la sacará de ese retiro tras haberla tentado con su suculento premio de 250.000 euros.