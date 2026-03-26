Ylenia Padilla reaparece en '¡De viernes!' tras cinco años lejos de la tele: "Se me empezó a linchar"

Por Adrián López Carcelén |

Ylenia vuelve a los focos. La excolaboradora de televisión se sentará en '¡De viernes!' para someterse a su primera entrevista tras haberse alejado del foco mediático hace cinco años. Será el próximo viernes 27 de marzo a las 21:45 horas cuando la audiencia vuelva a ver el rostro de la benidormense en Telecinco.

Mediaset España ha publicado un pequeño avance en sus redes sociales en el que se pueden escuchar algunas de las declaraciones de la exconcursante de 'GH VIP'. "Ya no podía aguantarlo más. Ya no estaba feliz. Se me empezó a linchar", dice Ylenia sobre el motivo de su salida de la televisión.

Ylenia Padilla ganó fama gracias a su participación en realities como 'GH Dúo'

Ante la pregunta de Santi Acosta sobre su mayor apoyo durante estos cinco años, la respuesta de la excolaboradora de 'Sálvame' no deja lugar a dudas: "He vuelto a mi fe en Jesús". Asimismo, Padilla explica que llegó a pensar que nunca más volvería a la televisión. "Yo ya tenía totalmente claro que jamás iba a volver. Nunca digas nunca", confiesa en un momento de la entrevista, que se emitirá completa el viernes 27 de marzo en Telecinco.

Cincos años de retiro

Una de las últimas apariciones de Ylenia Padilla fue en 'El debate de las tentaciones'

Tras alejarse de la televisión, Padilla cargó duramente contra sus compañeros de 'Sálvame' y el colectivo LGTBIQ+ a través de sus redes sociales. De hecho, actualmente está inmersa en un proceso judicial por los mensajes tránsfobos que le dedicó a Elsa Ruiz. Hace apenas un mes anunció su vuelta a las redes sociales tras su frustrado fichaje por 'La cárcel de los gemelos'. Ahora, la benidormense vuelve a la pequeña pantalla con un scoop en '¡De viernes!'.