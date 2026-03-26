Ylenia Padilla reaparece en '¡De viernes!' tras cinco años lejos de la tele: "Se me empezó a linchar"

Programa relacionado
¡De viernes!
2023 - Act
España
Corazón Entretenimiento
Popularidad: #131 de 2.175
Ylenia vuelve a los focos. La excolaboradora de televisión se sentará en '¡De viernes!' para someterse a su primera entrevista tras haberse alejado del foco mediático hace cinco años. Será el próximo viernes 27 de marzo a las 21:45 horas cuando la audiencia vuelva a ver el rostro de la benidormense en Telecinco.
Mediaset España ha publicado un pequeño avance en sus redes sociales en el que se pueden escuchar algunas de las declaraciones de la exconcursante de 'GH VIP'. "Ya no podía aguantarlo más. Ya no estaba feliz. Se me empezó a linchar", dice Ylenia sobre el motivo de su salida de la televisión.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Ante la pregunta de Santi Acosta sobre su mayor apoyo durante estos cinco años, la respuesta de la excolaboradora de 'Sálvame' no deja lugar a dudas: "He vuelto a mi fe en Jesús". Asimismo, Padilla explica que llegó a pensar que nunca más volvería a la televisión. "Yo ya tenía totalmente claro que jamás iba a volver. Nunca digas nunca", confiesa en un momento de la entrevista, que se emitirá completa el viernes 27 de marzo en Telecinco.
Cincos años de retiro
Gandía Shore'. Sin embargo, el verdadero reconocimiento le llegó de la mano de Telecinco. Su participación en 'GH VIP' o 'GH Dúo' la situaron como una imprescindible en cualquier tertulia televisiva de realities y corazón. Las últimas apariciones de la de Benidorm se remontan a 2020, cuando participó en 'El debate de las tentaciones' y 'Animales nocturnos'.
Tras alejarse de la televisión, Padilla cargó duramente contra sus compañeros de 'Sálvame' y el colectivo LGTBIQ+ a través de sus redes sociales. De hecho, actualmente está inmersa en un proceso judicial por los mensajes tránsfobos que le dedicó a Elsa Ruiz. Hace apenas un mes anunció su vuelta a las redes sociales tras su frustrado fichaje por 'La cárcel de los gemelos'. Ahora, la benidormense vuelve a la pequeña pantalla con un scoop en '¡De viernes!'.