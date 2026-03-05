Yolanda Ramos zanja la polémica de los influencers en los Goya: "No engañéis o quedo como la que se queja"

Por Adrián López Carcelén |

Yolanda Ramos es una máquina de hacer titulares. Su irreverencia a la hora de hablar la sitúa como una de las actrices más rompedoras del panorama audiovisual español. Una nueva polémica relacionada con los Premios Goya 2026 la rodea ahora. "Nada en contra de las influencers... pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca", comentó Yolanda Ramos en una publicación de Marc Biarnés (conocido como Nosoloviernes) en la que se criticaba la presencia de influencers en la gala de la Academia de Cine.

La polémica estaba servida y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios y titulares acerca del comentario de la actriz. Ahora, Yolanda Ramos ha decidido romper su silencio y volver a pronunciarse mediante un vídeo en sus redes sociales grabado con naturalidad en la cocina de su casa. "Prensa, no engañéis. Yo en ningún momento me he quejado de que no me hayan invitado a los Goya. He dado las gracias a la gente del público que se pronunciaba", dice la actriz en la publicación.

Yolanda Ramos acudió de invitada a los Premios Goya 2016

"En ningún momento estoy contra las influencers. Que vayan, y los extras, y los técnicos, incluso yo. Pero yo en ningún momento he dicho que por qué no me han invitado. No engañéis, porque si no siempre quedo yo como la que se queja", continuaba la actriz. En medio del vídeo, Yolanda Ramos saca a relucir el humor que la caracteriza para quitar hierro al asunto haciendo alusión a sus canas. "Cómo quieres que me inviten a los Goya. Pero no engañéis, de verdad, por favor rectificad. He dado las gracias al público que es lo único que me sostiene, más los productores que me contratan, de que se pronunciaran en nombre de los que no habíamos sido invitados. Que en mi caso lo entiendo, mira qué canas", bromea la actriz.

El error "garrafal" de los Premios Goya 2026

Rigoberta Bandini y Luis Tosar arrancaron la gala de los Premios Goya 2026 con una actuación musical al ritmo de 'Hoy puede ser un gran día'

Pese a mostrarse pacífica y tratar de normalizar el asunto, Yolanda no dejó pasar la oportunidad para lanzar una crítica contra la organización de los Premios Goya 2026. ", entre otras, la tragedia ferroviaria en España hace muy poco tiempo, y la que estaba pasando justo ese día,", sentencia la actriz haciendo alusión a la actuación de Rigoberta Bandini Luis Tosar al comienzo de la gala. ", zanjó la actriz.

Finalmente, Yolanda Ramos trató de volver a poner el foco en el asunto y volvió a pedir a la prensa que rectifique. "Pero por favor, rectificad, ¿vale? Yo no he dicho eso, he dado las gracias a quienes nos defendían, no solo a mí sino a todos los compañeros que no hemos ido a comer jamón a los Goya", terminaba la actriz, haciendo alarde de la ironía que la caracteriza.