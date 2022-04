'Encuentros inesperados' reunía a Anne Igartiburu, Josef Ajram, Íñigo Errejón y Yolanda Ramos. De la mano de Mamen Mendizábal, los invitados debatieron sobre cuestiones relacionadas con la felicidad y la salud mental. Uno de los momentos más reseñables de la velada fue la confesión de la cómica sobre su situación personal.

Yolanda Ramos, en 'Encuentros inesperados

Con la espontaneidad y sinceridad que le caracterizan, Yolanda Ramos relató cómo se siente. "Siempre me pasa que soy la más desgraciada, me siento la más desgraciada", decía al inicio. Además, la actriz aseguró que cree que es una persona altamente sensible: "A mí no me hace falta que me venga un revés para estar amargada", reconocía.

La catalana narró un suceso que le marcó años atrás. "Cuando nadie lo había dicho, yo dije: 'Es que yo me tomo pastillas antidepresivas y creo que así estoy salvando la vida a mucha gente que está yendo a un pavo que le abre los chacras'", recordó. "El periodista lo que puso, a nivel amarillismo, fue: 'Yolanda Ramos toma antidepresivas'", cuenta.

Ramos aseguró que "ahora está bien" que se conozcan estas informaciones porque "a partir de la muerte de una actriz famosa lo hemos sentido mucho y se ha hecho visible, y a partir de la pandemia", decía, refiriéndose a la pérdida de Verónica Forqué. Sin embargo, confesó que en ese momento no se sintió bien: "Yo fui una pringada. Dije: 'Coño, ¿es que soy la única? Porque aquí todo Dios respira del diafragma para arriba", exclamaba.

"No podemos parar"

La actriz defendió las pastillas antidepresivas y afirmó que cree en la ciencia: "He tenido que ver, en casos cercanos, gente no tratada que se ha acabado suicidando, porque eso te mata", decía. Además, Ramos aseguró que, al igual que ella, "la mayoría de actores no podemos parar un año".

En primer lugar, "porque somos autónomos y no le puedes dar de comer a tus hijos" y, en segundo lugar, porque "te olvidan". "Yo no he estado nunca de baja por depresión, estoy medicada, pero no he estado nunca de baja por depresión, no he podido, no puedo", concluía.