La noche del miércoles 21 de abril, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y varios colaboradores recibieron en plató a Rocío Carrasco. La protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' acudía para despejar dudas sobre su docuserie, en una entrevista en la que contó con intervenciones tanto de gente que quería preguntarle algunas cuestiones, como de gente de su entorno. Esos fueron los casos de Yolanda Ramos, amiga personal de la madrileña, y Fayna Bethencourt quien intervenía como mujer maltratada, las cuales protagonizaron dos emotivas videollamadas.

Rocío Carrasco y Yolanda Ramos, emocionadas durante su conversación con motivo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

"Mi padre no quería que fuera actriz y muchos años antes de conocerte, fui al cine y me encontré la voz de tu madre. Me juré entonces que sería lo que quisiera", compartió Ramos, después de manifestar sus ganas de "darte las gracias por lo que has hecho". Yolanda no se quedó ahí, sino que además declaró que "no nos han dejado ser, a muchas. Me cago en su puta madre", tras lo cual soltó una confesión inesperada: "no me han maltratado físicamente, pero sí psicológicamente". "No te creí cuando me dijiste lo que tuviste con tu hija. Creí que exagerabas, porque yo también he sido, como otras, maltratada. Porque a mí me habían dicho que era exagerada", añadió la intérprete, quien manifestó que "es una manera de unirme a ti. Creo que entregándote a esto, soy amiga tuya y de todas las que sufren".

"No sé cuáles son mis limitaciones y derechos, por eso te doy las gracias", declaró Ramos, quien quiso saber entonces si "hemos estado tus amigas a la altura" de todo lo que había vivido a raíz de su relación con Antonio David Flores. "Aunque tú digas que sí, yo te digo que no", apuntó la actriz, al contrario que Carrasco. "Habéis estado todo lo que os he dejado que estuvierais, por esa forma de ser que yo tengo, por esa vergüenza absurda de no querer contar las cosas tal y como son. Porque muchas veces se tiene un sentimiento de culpa", reconoció Rocío, quien admitió que, de la agresión que sufrió por parte de su hija, "de una historia de tres kilómetros, te conté tres metros". "Eso es responsabilidad mía, no vuestra", aclaró la madrileña, recibiendo un suave y aliviado "gracias", por parte de Yolanda.

"Como me reconozco en ti, te doy las gracias"

Rocío Carrasco y Fayna, emocionadas durante su conversación en Telecinco

Además de Yolanda, Fayna Bethencourt, expareja de Carlos Navarro, condenado por maltrato, también intervino para mostrar su apoyo a Carrasco. "Estoy muy emocionada por poder hablar contigo así. He llorado contigo desde el salón de mi casa. Te recuerdo hace veinte años, coincidimos una vez y guardo un recuerdo muy bonito de ti", declaró Fayna, quien afirmó que "nunca he dudado de ti, porque un animal herido reconoce a otro". "Me siento muy frustrada por ver a mucha gente echándose encima de ti por contar la verdad", confesó la invitada, tras lo cual declaró que "como me reconozco en ti, te doy las gracias". "Sé lo difícil que es el ser capaz de verbalizar, de contar tu historia, requiere una valentía inmensa. Estoy muy orgullosa de ti", declaró Fayna.

Dicho agradecimiento fue correspondido por Carrasco, quien era consciente de que "lo has pasado muy mal y te doy la enhorabuena por no haber desistido y haber seguido insistiendo en lo que era justo". Fayna le planteó entonces la cuestión de si "después de todo lo que has pasado y lo que sigues pasando, ¿te has preguntado alguna vez si valió la pena conocer a esa persona?". "Evidentemente, no. En ningún momento", respondió Rocío. Una respuesta ante la que Fayna opinó que "creo que, en el fondo, digo que soy afortunada pese a todo. Creo que tú también, en el sentido de que hemos sido capaces de sacar lo mejor que tenemos de lo peor que nos ha pasado, que son tus hijos". "Sé que los adoras y los quieres tanto como yo", defendió Bethencourt. Además, Corredera quiso saber si Fayna estaba "más tranquila desde ayer", cuando condenaron a su expareja. "Sí. Sigo estando tranquila, pero creo que va a continuar, porque me han comunicado que se ha recurrido y va a acudir al Supremo", confesó la invitada, antes de despedirse.

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016