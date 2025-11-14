Blanca M. Rodrigo: "Ojalá haya temporada 3 de 'Respira', llegar y ponerte un pijama rosa y Crocs es lo mejor"

Almudena M. Lizana |

La actriz Blanca Martínez Rodrigo fue la encargada de presentar la segunda edición de los Premios InStyle celebrados el 11 de noviembre en Madrid. Antes de la gala, tuvimos la oportunidad de hablar con la joven aragonesa en el photocall, donde Martínez Rodrigo nos habló de cómo ha sido la recepción de la segunda temporada de 'Respira' en Netflix. Además de este ilusionante proyecto en la plataforma de streaming roja, la actriz también desvela que le encantaría continuar con la historia de Mery Román, la protagonista de 'Mariliendre', la serie musical que protagonizó para Atresplayer. Así, Blanca M. Rodrigo se sumaba a la petición de Martin Urrutia, otro de los protagonistas de la serie, que también ha hablado recientemente de una posible renovación para una segunda temporada.

