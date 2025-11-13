FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se estrena con buenos datos en La 1

ENTREVISTA

Carmen Machi: "Volver a meternos en los personajes de 'Aída' ha sido un cuadro. ¡Qué viejos estamos!"

La actriz vuelve a meterse en la piel del personaje para la película 'Aída y vuelta' e imagina cómo sería su vida en 2025.

3.067

Sergio NavarroPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 11:27 (hace 2 horas)

Serie relacionada

Aída

Aída

2005 - 2014

España 10 temporadas 237 capítulos

ComediaFamiliar

7,2

59 críticas

Popularidad: #13 de 3.683 Ranking Aída

  • 1.013

  • 707

Titulares de Carmen Machi

  • "Hemos hecho una película muy buena, muy sorprendente, muy atípica y muy para aplaudirle a Paco León"
  • "Reencontrarte con los personajes es un cuadro, la vida ha ido pasando y metiéndonos en la piel de los personajes hemos visto qué viejos estamos"
  • "Ha sido un rodaje bastante duro, porque la película ha sido bastante compleja. Ha sido intenso pero gozocísimo"
  • "Ver a Carmen Machi queriendo dejar 'Aída' es real, pero eso no quiere decir que sea así"
  • "Nosotros tenemos todo el derecho a deciros si las cosas que aparecen son ciertas o no"
  • "Yo me siento con licencia para mentir"
  • "Cuando nos planteamos por qué no hacíamos la película, una cosa fue que no se podría hacer el mismo humor"
  • "Generación tras generación, aunque pensemos que es políticamente incorrecto, los niños de hoy en día siguen entrando"
  • "Me llegan niños de 6 o 7 años que me dicen frases y se saben la serie entera"
  • "La película no va a abrir las puertas a que regrese la serie; ya te digo yo a ti que no"
  • "¿Yo dije que habría un guiño a '7 vidas'? No me acuerdo, pero sería verdad. Aunque como ahora me da por mentir, vete tú a saber"
  • "Aída en 2025 seguiría luchando y espero que le haya tocado la lotería o se haya encontrado a un chulazo que le acompañe"
  • "De toda la serie, Aída era la que más polvos echaba. Le daba igual 8 que 80"
  • "En un encuentro con productores conté que pensamos en hacer la película y me miraban con una cara..."
  • "Hacer la película era solo si la escribía y dirigía Paco León, era condición indispensable"
  • "Con 'Furia' está pasando algo súper bonito, que es eso de que nos nominen a todas juntas"
  • "Ya éramos todas muy amigas antes de hacer la serie"
  • "La peluca que llevo en 'Furia' es increíble. Hay gente que pensaba que era mi pelo"

