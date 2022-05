Cayetana Guillén Cuervo: "Si vuelve 'El Ministerio del Tiempo' espero que sea con temporada entera"

La actriz y presentadora analiza qué ocurrió con 'Cena de mamá', el formato que no cosechó las audiencias esperadas.

Sergio Navarro

La presentadora y actriz Cayetana Guillén Cuervo es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla y de las artes escénicas. Su carrera televisiva va muy de la mano de Televisión Española, siendo la maestra de ceremonias semanalmente tanto de 'Versión española' como de '¡Atención obras!'. Por otro lado, sigue con la esperanza de que en algún momento regrese 'El Ministerio del Tiempo' y ella no duda en ningún momento de que quiere seguir participando con su personaje de Irene Larra. Antes de acabar, hablamos del formato de 'Cena con mamá', por qué no funcionó como era de esperar y por qué no tuvo una segunda edición en TVE con nuevas entregas y nuevos entrevistados.

Titulares de Cayetana Guillén Cuervo