Prime Video ha desvelado el tráiler oficial de 'Dímelo bajito' y ha fijado su estreno exclusivo para el próximo 12 de diciembre. La película, basada en el primer volumen de la saga 'Dímelo' de Mercedes Ron, llega acompañada de una cuidada campaña que lanza al público las primeras imágenes del triángulo amoroso protagonista y supone una nueva entrada en el universo conocido como The House of Ron.

Alícia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales encabezan el reparto interpretando a Kami, Thiago y Taylor, respectivamente. Completan el elenco nombres como Celia Freijeiro (Chiara), Patricia Vico (Anne), Andrés Velencoso (Tino), Eve Ryan (Cata), Jan Buxaderas (Dani) y Fernando Nagore (Jules). El tráiler muestra las primeras chispas del conflicto, los recuerdos del primer beso, la protección y enfrentamiento entre hermanos y la tensión que desata la vuelta de los hermanos Di Bianco en la vida de Kamila Hamilton.

La trama va a estar cargada de romanticismo y de triángulos amorosos al estilo 'El verano en que me enamoré'. La historia gira entorno a Kami, que creía tenerlo todo bajo control hasta que Thiago y Taylor regresan después de siete años. Thiago fue su primer beso y Taylor su protector, y la reaparición de ambos amenaza con desestabilizar la vida que ella había reconstruido. Entre secretos, heridas del pasado y la atracción imposible, la película plantea si Kami resistirá al magnetismo de Thiago o si sus acercamientos con Taylor acabarán por cambiarlo todo.

Detrás del proyecto está Vaca Films, con Borja Pena y Emma Lustres como productores. En cuanto a la dirección, tenemos al frente a Denis Rovira, y el guion lo firma Jaime Vaca. Asimismo, 'Dímelo bajito' se presenta como la continuación de la colaboración entre Prime Video y Mercedes Ron, ahora agrupada bajo la etiqueta The House of Ron, que ya ha convertido otras adaptaciones de la autora en éxitos para la plataforma, entre los que se incluye la saga 'Culpables', que ya ha llegado a su fin.

Además, Prime Video no se queda en esta primera entrega, pues 'Dímelo en secreto', la segunda película de la trilogía, está actualmente en producción en Galicia, lo que confirma el compromiso de la franquicia por el proyecto. Además, la alianza con Mercedes Ron continúa ampliándose, ya que la adaptación de 'Enfrentados' también avanza, por lo que los seguidores pueden esperar que 'Dímelo bajito' sea solo el inicio de una temporada intensa de estrenos dentro de este universo literario llevado a la pantalla.