Por Redacción |

La nueva gala de 'La isla de las tentaciones' llegaba cargada de tensión y con varios frentes abiertos en las villas. El avance ya dejaba claro que no sería una noche tranquila: Atamán parecía volver a sobrepasar los límites con otra soltera, el acercamiento entre Alba y Álex Girona iba a más y Christian aparecía cada vez más cerca de Ainhoa, con imágenes que apuntaban incluso a una posible noche juntos.

A todo ello se sumaba uno de los momentos más esperados de la experiencia: las cartas. Un punto de inflexión para las parejas, marcado por las lágrimas, los remordimientos y el sentimiento de culpa tras todo lo vivido en las villas.

La noche también prometía una nueva reacción explosiva de Mar, que veía imágenes de Christian en directo a través de una televisión y terminaba estallando hasta tirarla al suelo. Un momento que servía como antesala de una de las escenas clave de la gala: la hoguera de confrontación entre Mar y Christian, con Ainhoa también presente en algunos momentos.

Mar y Christian dejan su relación pendiendo de un hilo

La mañana después de las hogueras dejó a Mar completamente hundida. La participante aseguró que no quería estar con una persona como Christian, pese a que sus compañeras intentaron hacerle ver que la experiencia también consiste en ponerse a prueba y que, hasta ese momento, su novio no había terminado de caer. Para ellas, Christian seguía queriéndola, pero para Mar los límites ya estaban más que superados: "Me conozco y sé que no lo voy a perdonar", confesó antes de sentenciar: "Yo ya no le quiero a él".

Mar se derrumbó en la habitación convencida de que los límites de Christian con Ainhoa ya eran suficientes

En Villa Montaña, Christian también seguía muy tocado por lo que había visto en la hoguera. Le dolía especialmente haber escuchado a Mar faltarle al respeto junto a los solteros y sus compañeras, algo que le hacía replantearse qué hacer. Más tarde, se sinceró con Ainhoa y reconoció que la situación le había hecho mucho daño: "Ya no hay mucho que hacer. Si me hubiese insultado ella sola, pero que consienta eso sabiendo cómo yo soy...".

Mientras tanto, en Villa Deseo, Alba y Leila mantuvieron una conversación en la que Alba admitió no saber qué siente ni si realmente quiere seguir con David. La participante habló de varias carencias en la relación que, aunque había intentado dejar en segundo plano, cada vez le resultaban más difíciles de ignorar.

La culpa y las dudas también marcaron la jornada en las villas. Durante la pool party, Mar se mantuvo alejada de sus compañeros y terminó llorando en la habitación, mientras Lucas seguía hundido por todo lo ocurrido con Yuli. Sin embargo, la calma duró poco y llegó "siesta del pecado": Yuli se fue a la habitación en pleno día con Óscar Ruiz y terminó sobrepasando todos los límites con él. Al mismo tiempo, en la habitación de al lado, David Vaquero y Leila hicieron lo mismo, mientras que en Villa Montaña Atamán también se dejaba llevar de nuevo con Irini.

Besos, tríos insinuados y nuevas alarmas en la noche más caliente

Con la llegada de la noche, las villas volvieron a encenderse con una nueva fiesta que dejó uno de los momentos más esperados de la gala: Atamán besándose con otra soltera más, Jokebed. Antes, la noche ya había arrancado con David muy tocado por su situación con Alba y con varios juegos que terminaron elevando la tensión.

En uno de ellos, Leila fue preguntada por su conexión sexual con David en comparación con la que tenía con Atamán. La participante fue clara y admitió que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien en ese ámbito, ni siquiera con su novio.

El gran momento de la noche llegó en Villa Montaña. El primer acercamiento entre Jokebed y Atamán comenzó entre bromas, mientras sonaba el ambiente de "Felices los cuatro" junto a Irini y Claudia. Poco después, Irini propuso un juego que terminó con un beso entre ella y Jokebed. Ambas volvieron a besarse más adelante y Atamán dejó caer sus intenciones: "Me veo haciendo un trío esta noche".

Después llegó su beso con Jokebed. Las dos solteras volvieron a besarse y acabaron corriendo a la habitación de Atamán, que fue detrás de ellas. Allí comenzaron los besos entre los tres, provocando varias alarmas en Villa Deseo. Aunque la situación no fue a más en ese momento, Claudia también acabó besándose con Irini y, después, con Atamán, mientras la oleada de alarmas hundía a Bayán, convencida de que Miguel podía tener algo que ver.

Atamán incendió Villa Montaña tras besarse con Irini, Jokebed y Claudia

La noche siguió subiendo de intensidad en las dos villas. En Villa Deseo, Álex y Alba protagonizaron un encuentro a solas en el jacuzzi. El soltero le preguntó por qué le miraba los labios y, tras varios besos en el cuello, ambos terminaron besándose. Mientras tanto, en Villa Montaña, Christian y Ainhoa se fueron acercando cada vez más, hasta que él le preguntó si era posible que se estuviera pillando. Ella no dudó: sí.

Alba terminó cayendo en la tentación con Álex durante un encuentro a solas en el jacuzzi

La gala cerró con varias parejas cruzando nuevos límites. Yuli y Óscar volvieron a sobrepasarlos juntos en la cama, igual que David y Leila. En Villa Montaña, Jokebed e Irini esperaban a Atamán en su habitación, aunque él terminó frenando la situación para no liarla más. Christian y Ainhoa, por su parte, acabaron durmiendo juntos.

Las cartas desatan la culpa y el arrepentimiento

Después llegó uno de los momentos más emocionales de la experiencia: la lectura de las cartas que las parejas habían escrito antes de empezar la aventura. La primera fue la de Alba y David, que terminó con Alba completamente rota. Entre lágrimas, reconoció que, aunque tiene dudas sobre su relación, no debería haberse dejado llevar con Álex.

Las cartas escritas antes de entrar en la experiencia dejaron a varias parejas entre las lágrimas, la culpa y el arrepentimiento

El turno de Mar y Christian también estuvo marcado por el dolor. Tras escuchar la carta, Mar volvió a insistir en que no entendía cómo Christian podía escribirle aquellas palabras semanas antes y después actuar como lo había hecho en la villa. "No me cabe en la cabeza", lamentó. Christian, por su parte, reconoció en esa carta a la Mar de la que se enamoró, aunque admitió que durante la experiencia no la había visto así. "Estoy muy enfadado y me ha hecho mucho daño aquí dentro", confesó antes de hacer una bola con el papel y tirarlo.

La carta de Lucas volvió a hundir a Yuli, que se sintió todavía más culpable por todo lo vivido con Óscar. "Siento que le fallé. Me siento triste", admitió, antes de asegurar que le gustaría pedirle perdón y abrazarlo. Lucas, por su parte, reconoció que nunca había sido de hacer planes de futuro con nadie, pero que con Yuli le resultaba imposible no imaginarlos.

También fue un momento duro para Atamán y Leila. Ella reconoció al Atamán de la carta, pero aseguró no reconocerlo en las imágenes que había visto durante la experiencia. "En estos momentos estas palabras no sirven para nada, no me creo nada", afirmó. Él, en cambio, se emocionó al recordar que aún tienen una boda pendiente y que llevaba puesto el conjunto que utilizó después de pedirle matrimonio. Finalmente, terminó rompiéndose: "Lo mejor que puedo hacer es olvidar esta carta, como ella me ha olvidado a mí".

El último turno fue para Bayan Al Masri y Miguel, que vivieron el momento con emoción. Bayán reconoció que esperaba una carta bonita, pero no tanto, mientras Miguel dejó claro lo que siente por ella: "Me alegro tanto de haber conocido a una persona así, esto es lo que es el amor de verdad".