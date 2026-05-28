Tragedia en 'La Promesa': dos disparos sacuden el palacio tras el asalto del duque de Carril

Por Fidel Conejero |

'La promesa' elevará todavía más la tensión este viernes 29 de mayo con un episodio marcado por amenazas, secretos descubiertos y un violento enfrentamiento que terminará estremeciendo el palacio de los Luján.

Después de negarse rotundamente a marcharse con su padre, Vera (Ángela Echaniz) seguirá plantando cara al duque de Carril (Jesús Cabrero), que no dudará en amenazar a Alonso (Manuel Regueiro) asegurando que todos acabarán arrepintiéndose de haberlo desafiado.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Manuel (Arturo García Sancho) prometerá a Vera que reforzarán la seguridad del palacio para impedir que el duque vuelva a acercarse a ella. Sin embargo, sus planes no tardarán en saltar por los aires.

El aristócrata conseguirá colarse enarmado con una pistola y dispuesto a llevarse a su hija por la fuerza. Será entonces cuandose interponga en su camino y termine enfrentándose junto a Vera al duque en uno de los momentos más tensos de la temporada. La situación acabará completamente fuera de control cuando el sonido desacuda el palacio de los Luján, dejando en el aire qué ha ocurrido realmente y quién podría haber resultado herido (o muerto).

Vera y Julieta en una escena de 'La Promesa'

Pía está a punto de revelar toda la verdad sobre Jana

Mientras tanto, Pía (María Castro) conseguirá terminar por fin la carta dirigida a Curro (Xavi Lock) en la que piensa confesarle toda la verdad sobre la muerte de Jana (Ana Garcés) y la implicación de Leocadia (Isabel Serrano) en el crimen. Sin embargo, cuando está a punto de completar su confesión, Cristóbal (Fernando Coronado) le arrebatará la carta de las manos, poniendo en peligro el secreto que lleva semanas intentando sacar a la luz.

Por otro lado, Petra (Marga Martínez) decidirá no denunciar a Santos (Manu Imízcoz) después de que este le confesara que fue él quien provocó accidentalmente la muerte de su madre. Convencida de que se trató de un accidente, también se lo hará saber a Ricardo (Carlos de Austria).

Además, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) revelará a Martina (Amparo Piñero) que escuchó cómo decía que lo ayudaba únicamente por pena, mientras que María Fernández (Sara Molina) descubrirá que Estefanía (Luna Gallego) está embarazada de Carlo (Jose Miguel Blanco), una noticia que terminará obligando al joven a recurrir a Samuel (Daniel Schröder) para conocer toda la verdad.