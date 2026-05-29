Por Redacción |

Naim Darrechi ha vuelto a quedar en el centro de la polémica tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México después de protagonizar un incidente con la tripulación de un vuelo procedente de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 27 de mayo. A su llegada a la capital mexicana, varios agentes esperaban al influencer, que terminó siendo arrestado nada más aterrizar. Poco después, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de Darrechi rodeado por policías, mientras una de sus acompañantes, Sol León, empresaria y excompañera del reality 'La mansión VIP', retransmitía parte de la situación en directo.

Las primeras versiones apuntaban al uso de un cigarrillo electrónico

En un primer momento, la detención se vinculó al presunto uso de undentro del avión, una práctica prohibida durante el vuelo. Según esa versión inicial, una azafata habría alertado a las autoridades mexicanas después de sorprender al tiktoker vapeando con un dispositivo que, supuestamente, podía contener cannabis.

Sin embargo, el abogado de Darrechi, Víctor Carrillo, salió horas después a desmentir públicamente esa explicación. Según la defensa, el influencer no habría utilizado ningún cigarrillo electrónico durante el trayecto.

Esa versión coincide con lo relatado por Sol León, que aseguró que Darrechi no llevaba ningún vaper y que todo se trató de un "malentendido". La empresaria afirmó que tanto él como sus acompañantes pasaron el control de seguridad sin ningún problema y que el conflicto se habría originado después, ya dentro del avión, por una acusación de la tripulación.

Naim Darrechi en una playa

Sol León defiende a Darrechi: "Toda la gente sabe que no olía a nada"

Sol León relató que, al sentarse Darrechi en su asiento, apareció un aparato electrónico en la bandeja de la comida y que una azafata acudió rápidamente. Según su versión, la tripulante empezó a acusar al influencer de estar fumando, pese a que, según ella, los pasajeros podían comprobar que no había olor.

"Al segundo, empezó a decir que Naim estaba fumando, toda la gente sabe y atestiguó que no olía a nada", explicó Sol León, que vinculó el altercado a una discusión con el personal del vuelo.

El incidente habría derivado en momentos de tensión, con gritos y empujones, antes de que las autoridades mexicanas intervinieran a la llegada del avión.

Puesto en libertad tras varias horas retenido

Darrechi permaneció retenido durante varias horas en dependencias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente, el influencer fue puesto en libertad durante la madrugada del 28 de mayo.

Por ahora, no se conocen más detalles oficiales sobre el alcance del incidente ni sobre si el caso continuará adelante. Tras desactivar sus redes sociales, Darrechi reapareció públicamente a través de una publicación compartida desde la cuenta de Derek Trejo.