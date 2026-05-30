Por Diego López |

Esta noticia contiene spoilers

Si acabar una serie suele ser complicado, terminar con una comedia siempre tiene un punto de dificultad añadida. Los finales, al fin y al cabo, son siempre tristes, y encontrarles el humor no es tarea fácil. Por eso, las comedias cuyos finales han funcionado mejor, y ahí está el ejemplo de 'Friends', han optado por episodios que rebajaban por una vez el nivel de chistes para centrarse en la emoción de la despedida.

Este viernes nos ha dejado para siempre 'Hacks', la inusual comedia de HBO Max donde la amistad también es el centro de la serie, aunque sea entre una cómica de 70 años venida a menos y su joven asistente de guion.

Jean Smart en Capítulo 10 titulado 'Hacks' de 'Hacks'

La despedida de 'Hacks' podría considerarse casi como una trama independiente de la serie. En los primeros cinco minutos, vemos el devenir de casi todos los personajes, conacompañada de los grandes rostros de estas cinco temporadas, incluyendo a secundarios de lujo como Kaitlin Olson Poppy Liu . Y un último agradecimiento a la otra gran protagonista de la serie: Las Vegas.

A partir de aquí 'Hacks' hace algo muy interesante, que es extraer a Ava y Deborah en su propia trama y aislarlas del resto. Los creadores aseguran que este había sido su final soñado y estaba así desde que comenzó la serie, y lo cierto es que es un final tan inteligente que podría haberse insertado al término de casi cualquier temporada, y habría funcionado igual de bien.

Deborah Vance se muere

Durante una comida en el Bellagio, Deborah le cuenta a Ava que el bultito que le habían extraído hace poco era cáncer, y que a su edad está cansada de luchar y no desea recibir tratamiento: quiere irse con Ava de viaje a París ahora que todavía le queda salud y, al terminar, viajaría hasta Suiza a una clínica de muerte asistida. A la mejor clínica de muerte asistida.

La noticia cae como un jarro de agua fría para Ava que, durante todo este tiempo, ha ido haciendo que Deborah fuese algo más que su jefa. A regañadientes, Ava acepta viajar a París donde intenta convencer a Deborah que se someta al tratamiento, que tiene bastantes posibilidades de curarla.

'Hacks' nos regala una adorable despedida de estas dos divas divagando por emblemáticos lugares de París (les cerraron el museo del Louvre a las dos y al equipo de 'Hacks' para que pudieran rodar ahí), de esos que mezclan gags puntuales con la tristeza del personaje y, sobre todo, mucha emoción.

Jean Smart y Hannah Einbinder en 5x10 titulado 'Hacks' de 'Hacks'. En la imagen, en el Louvre de París

Para rebajar tensión y dejar secar el pañuelo de vez en cuando, la serie centra sus cortes en el destino de Kayla y Jimmy que, hasta hace nada, habían tenido que volver con el rabo entre las piernas a la empresa de su padre. Trabajando ahora en el departamento de correos, Jimmy descubre que la agencia ha estado vendiendo la imagen de sus clientes fallecidos a empresas de IA sin informar a sus familiares y quedándose con todo el dinero. Confrontado el padre de Kayla, ella y Jimmy acaban heredando y liderando la empresa.

De vuelta a París, Ava y Deborah están en la estación de camino a Suiza, cuando Deborah encuentra por fin el final perfecto que estaba buscando para un chiste. Ahí vuelve a recordar que su verdadera pasión es la escritura y el humor, y decide volver a Estados Unidos con Ava a comenzar tratamiento. La imagen funde la torre Eiffel de París con la de Las Vegas y las dos amigas pasean una última vez de la mano por la "strip".

Un final "feliz" que encapsula no sólo lo que han sido estos dos personajes durante todo este tiempo, sino también su evolución: Deborah siempre ha sido una testaruda que, cuando Ava le confrontaba una opinión con la que no estaba de acuerdo, siempre peleaba con ella aunque tuviera la razón. Así, hemos ido viendo cómo Ava era prácticamente expulsada de la vida de Deborah en cada una de estas discusiones a cómo, poco a poco, Deborah iba aceptando que tal vez no siempre tenía la razón. Y, en esta última decisión de la serie, Deborah por fin le da la razón a Ava.

En televisión se ha visto casi de todo, e innovar en comedia no es pecata minuta. Paul W. Downs y Lucia Aniello han construido con 'Hacks' la mejor comedia de la primera mitad de esta década. Una serie que pasará a la historia, con un final relativamente sencillo pero bien elaborado que pasará a la historia.