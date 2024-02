'Drag Race: All Stars': ¿Qué pesa más en el ball? ¿La idea de Sethlas o el trabajo de Sagittaria?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

El domingo 18 de febrero de 2024, 'Drag Race España: All Stars' emitió su tercer episodio en el que pudimos ver a las siete reinas enfrentándose al ball. La prueba tenía distintas categorías, siendo la primera de ellas el cielo, la segunda el infierno y la tercera y última los siete pecados capitales. Después de que Juriji repartiese los siete pecados tras tener la suerte de comerse la manzana dulce, las reinas tuvieron que confeccionar sus looks para la última pasarela con unas cajas sorpresa que les otorgaba el programa.

Juriji Der Klee representó a la pereza, Samantha Ballentines hizo su look sobre la avaricia, Pakita representó la ira, Sagittaria se quedó con la lujuria, Pupi Poisson hizo la gula, Hornella Góngora tuvo que representar la envidia y Drag Sethlas la soberbia. Tras ver los 21 looks, el jurado señaló que las dos mejores eran Juriji y Sethlas, mientras que las peores fueron Pakita y Pupi Poisson. La decisión del jurado al elegir el top 2 molestó sobremanera a Sagittaria, que recibió varias críticas por parte de los jueces argumentando que no transmitía lujuria con su look, a pesar de ser uno de los más complicados de confeccionar en menos de 24 horas. Es entonces cuando se abría el debate sobre si pesa más el concepto o el proceso de confección en el reto del ball.

Además, comentamos cómo es posible que se realizara el lipsync en un escenario lleno de cristales después de que Sethlas lo rompiese nada más comenzar la canción, provocando que Juriji e incluso él mismo acabasen con distintos cortes en su cuerpo y las medias rasgadas por el espejo hecho añicos.