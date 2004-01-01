'Drag Race España 5': ¿Se merecía Ferrxn estar en el bottom? ¿Su look debería haberle salvado del lipsync?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

El séptimo episodio de 'Drag Race España 5' ha puesto a prueba a las reinas con el reto de la improvisación. Con Abril Zamora como jueza invitada y también refuerzo en la prueba principal, las siete drag queens que quedan en la competición debían convertirse en agente inmobiliarios. Las concursantes tenían que intentar vender un piso a tres compradoras de lujo: Pupi Poisson, Hornella Góngora y Shani LaSanta.

Tras un minirreto en el que venció Nix, ella fue la encargada de crear los grupos y de repartir las viviendas. Así, la reina se juntaba con Margarita Kalifata y Ferrxn, mientras que dejaba en parejas a Laca Udilla con Dafne Mugler y a Satín Greco con Alexandra del Raval.

De las tres pruebas, la única reina que destacó con su improvisación y con su comicidad fue Satín Greco, que salvó su escena y también entendió la finalidad de vender el piso ante todo. Sin embargo, el resto de participantes flojearon en el reto. Respecto a la pasarela, las drag queens hicieron un homenaje a la baraja española, con looks más literales como el de Laca Udilla y otros con un giro interesante como los de Nix o Ferrxn, que tiraron por representar el reverso de las cartas, consiguiendo dos de los vestuarios más destacados del programa.

Finalmente, el jurado premió a Satín Greco y dejó en el bottom tres a Alexandra del Raval, Ferrxn y Laca Udilla, aunque esta última pudo salvarse gracias al medio corazón de Denébola Murnau. Tras el lipsync, el concurso despidió a la reina valenciana al perder en la batalla contra la catalana, que lleva tres semanas enfrentándose a la eliminación.