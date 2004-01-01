Filmin anuncia el estreno de 'Todo esto te daré', la adaptación francesa de la novela de Dolores Redondo

Filmin |

Filmin se encargará de estrenar 'Todo esto te daré', la adaptación de la novela de Dolores Redondo producida por France Télévisions. Tras haber visto la luz en su país de origen, la ficción cruza la frontera para aterrizar el 19 de agosto en la plataforma patria. Y para celebrar la cercanía de ese lanzamiento, se ha compartido un tráiler en el que se presenta la historia y cómo se ha adecuado a otro contexto.

Si la novela de Redondo, que se alzó con el Premio Planeta en 2016, tenía lugar en Ribeira Sacra, la serie gala transcurre en la Provenza, donde aparece el cadáver de Aymeric. Su marido, Manuel, reconoce el cuerpo sin vida y, tras el shock inicial, empieza a sospechar sobre la causa de la muerte, que podría esconder una conspiración relacionada con su poderosa familia política.

David Kammenos encabeza el reparto de 'Todo esto te daré', que ha sido dirigida por Nicolas Guicheteau a partir de los guiones firmados por Françoise Charpiat, Pascal Fontanille y Karine Lollichony. Además, la propia Redondo hace un cameo en la ficción, la cual ha defendido pese a su salto a otra región: "El ADN de mi novela está ahí. Muchos lectores me han dicho que esta historia es intemporal y universal, y seguramente tienen razón y podría estar ocurriendo en cualquier lugar del mundo".