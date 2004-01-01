FormulaTV
José Yélamo: "Preparando 'El desafío', el sábado llegaba mental y físicamente destrozado a 'laSexta Xplica'"

El presentador reconoce que uno de los alicientes de participar "era salirme de lo que hago habitualmente y que vieran otros registros".

Sergio NavarroPublicado: Viernes 13 Febrero 2026 11:25 (hace 18 minutos)

Programa relacionado

2021 - Act

España

Concursos Talent

5,1

Popularidad: #59 de 2.168

  • 4

  • 2

Titulares de José Yélamo

  • "No es que crea que es la edición más extrema, es que estoy convencido y lo puedo acreditar"
  • "Nos hemos jugado el físico y hemos visitado el hospital varios de nosotros"
  • "Hemos puesto la exigencia muy alta, hemos querido hacer lo que nos pedían y un poquito más"
  • "En pruebas de fuego, de altura y de acrobacias, me he venido arriba y he intentado dar más"
  • "Me he aficionado al circo"
  • "La que más cuesta arriba se me hacía desde el principio era la apnea"
  • "Estuve noches sin dormir, con ansiedad y dándole muchas vueltas a la cabeza hasta que llegó el día"
  • "Estuve como invitado en la tercera edición y me quedé con muy buena sensación"
  • "Roberto, mucho hablar, pero algún día lo que tendría que hacer es enfrentarse a la apnea"
  • "A Roberto le decía que no se pusiera malo que le quitaba el puesto"
  • "Te expones al jurado con muchos nervios, porque te preparas toda la semana y quieres la mejor puntuación"
  • "Creo que el jurado ha sido justo en general"
  • "Uno de los alicientes era salirme de lo que hago habitualmente y que vieran otros registros"
  • "Ser concursante de 'El desafío' es una manera de que me conozcan un poco más"
  • "Tenía que ensayar cada semana un reto, entrenando, pero ir en paralelo con toda la actualidad"
  • "El sábado llegaba mental y físicamente destrozado a presentar 'laSexta Xplica', ha sido muy duro"
  • "Me he convertido en el oráculo de la actualidad de todos los compañeros"
  • "A alguno de mis compañeros les he insistido para que se pasen por laSexta"

