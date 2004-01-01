José Yélamo: "Preparando 'El desafío', el sábado llegaba mental y físicamente destrozado a 'laSexta Xplica'"

Publicado: Viernes 13 Febrero 2026 11:25 (hace 18 minutos)|
El desafío
Titulares de José Yélamo
- "No es que crea que es la edición más extrema, es que estoy convencido y lo puedo acreditar"
- "Nos hemos jugado el físico y hemos visitado el hospital varios de nosotros"
- "Hemos puesto la exigencia muy alta, hemos querido hacer lo que nos pedían y un poquito más"
- "En pruebas de fuego, de altura y de acrobacias, me he venido arriba y he intentado dar más"
- "Me he aficionado al circo"
- "La que más cuesta arriba se me hacía desde el principio era la apnea"
- "Estuve noches sin dormir, con ansiedad y dándole muchas vueltas a la cabeza hasta que llegó el día"
- "Estuve como invitado en la tercera edición y me quedé con muy buena sensación"
- "Roberto, mucho hablar, pero algún día lo que tendría que hacer es enfrentarse a la apnea"
- "A Roberto le decía que no se pusiera malo que le quitaba el puesto"
- "Te expones al jurado con muchos nervios, porque te preparas toda la semana y quieres la mejor puntuación"
- "Creo que el jurado ha sido justo en general"
- "Uno de los alicientes era salirme de lo que hago habitualmente y que vieran otros registros"
- "Ser concursante de 'El desafío' es una manera de que me conozcan un poco más"
- "Tenía que ensayar cada semana un reto, entrenando, pero ir en paralelo con toda la actualidad"
- "El sábado llegaba mental y físicamente destrozado a presentar 'laSexta Xplica', ha sido muy duro"
- "Me he convertido en el oráculo de la actualidad de todos los compañeros"
- "A alguno de mis compañeros les he insistido para que se pasen por laSexta"