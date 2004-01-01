ENTREVISTA

José Yélamo: "Preparando 'El desafío', el sábado llegaba mental y físicamente destrozado a 'laSexta Xplica'"

El presentador reconoce que uno de los alicientes de participar "era salirme de lo que hago habitualmente y que vieran otros registros".

0

Sergio Navarro | Programa relacionado El desafío El desafío 2021 - Act España Concursos Talent 5,1 Popularidad: #59 de 2.168 4

2 Titulares de José Yélamo "No es que crea que es la edición más extrema, es que estoy convencido y lo puedo acreditar"

"Nos hemos jugado el físico y hemos visitado el hospital varios de nosotros"

"Hemos puesto la exigencia muy alta, hemos querido hacer lo que nos pedían y un poquito más"

"En pruebas de fuego, de altura y de acrobacias, me he venido arriba y he intentado dar más"

"Me he aficionado al circo"

"La que más cuesta arriba se me hacía desde el principio era la apnea"

"Estuve noches sin dormir, con ansiedad y dándole muchas vueltas a la cabeza hasta que llegó el día"

"Estuve como invitado en la tercera edición y me quedé con muy buena sensación"

"Roberto, mucho hablar, pero algún día lo que tendría que hacer es enfrentarse a la apnea"

"A Roberto le decía que no se pusiera malo que le quitaba el puesto"

"Te expones al jurado con muchos nervios, porque te preparas toda la semana y quieres la mejor puntuación"

"Creo que el jurado ha sido justo en general"

"Uno de los alicientes era salirme de lo que hago habitualmente y que vieran otros registros"

"Ser concursante de 'El desafío' es una manera de que me conozcan un poco más"

"Tenía que ensayar cada semana un reto, entrenando, pero ir en paralelo con toda la actualidad"

"El sábado llegaba mental y físicamente destrozado a presentar 'laSexta Xplica', ha sido muy duro"

"Me he convertido en el oráculo de la actualidad de todos los compañeros"

"A alguno de mis compañeros les he insistido para que se pasen por laSexta"

Ver todos los comentarios

Recomendamos